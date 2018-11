Liveticker: Das Spiel nach dem Schock - Melsungen in Stuttgart ohne vier Rückraumspieler

Handball-Bundesliga: Mit Pavlovic, Julius Kühn, Michael Müller und Timm Schneider fehlen der MT Melsungen nun vier von acht Rückraumspielern. Am Abend geht es gegen Stuttgart. Wir übertragen per Liveticker ab 19 Uhr.

Nach der Ankunft in Stuttgart stand für das MT-Team in der Scharrena noch eine Übungseinheit an. „Nur um ein bisschen die Müdigkeit aus den Knochen zu bekommen“, wie der Coach betonte.

Liveticker

+++ JETZT AKTUALISIEREN +++

15.30 Uhr: Anwurf ist um 19 Uhr. Melsungens Mannschaftsführer Finn Lemke weiß vor dem Spiel, worauf es jetzt ankommt: „Wir müssen noch enger zusammenrücken. Und auch wenn es sehr schwer fällt: Wir müssen dafür sorgen, dass wieder ein bisschen Spaß reinkommt.“

Die Gedanken der MT-Profils waren nach dem Pokalaus in Kiel nur bei ihrem Teamkollegen, der wegen einer Außenknöchelfraktur am Mittwochvormittag in der Uniklinik Kiel operiert wurde. Zusätzlich zur Fraktur ist auch ein Syndesmoseband gerissen. In den nächsten Tagen wird der 25-Jährige laut Teamarzt Dr. Gerd Rauch nach Melsungen gebracht. Ihn erwartet eine dreimonatige Pause.

„Wir denken über mögliche Nachverpflichtungen nach – aber ganz entspannt“, sagt Grimm. Erstens ist es schwer, in dieser Phase qualitativ hochwertige Spieler zu finden. Zweitens besteht die Hoffnung, dass Müller und Schneider in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen werden. Und Pavlovic dürfte im Frühjahr zurückkehren.