Noch ein Sieg und ein Wiedersehen: Handball-Bundesligist MT Melsungen beendet Trainingslager erfolgreich

In Spanien

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sein Trainingslager in Spanien mit einem Testspielsieg bei Bidasoa Irun beendet.

Gestern um kurz nach 14 Uhr verließen die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen wieder spanischen Boden. Vom Flughafen in Bilbao ging es zurück nach Frankfurt. „Es war eine gute Woche“, bilanzierte MT-Chefcoach Roberto Garcia Parrondo nach dem Trainingslager in Logrono sowie in Irun. Nach der 29:30-Niederlage am Donnerstag gegen Ciudad Logrono gab es noch zwei Siege: 38:32 (19:15) gegen den portugiesischen Vertreter Benfica Lissabon sowie 34:31 (17:15) gegen Bidasoa Irun.

Die Tests und diversen Übungseinheiten waren das eine, das Teambuildung das andere. „Es war ein guter Mix. Die Spieler hatten auch ein bisschen Freizeit, die sie zusammen genießen konnten“, erklärte Parrondo. Wir blicken noch einmal auf die letzten Tage bis zur Abreise:

Die Testspiele

Hatten die Nordhessen zum Turnierauftakt in Logrono gegen den Gastgeber einige Schwächen offenbart, so präsentierten sie sich in den darauffolgenden Begegnungen von einer besseren Seite. „Gegen Benfica haben die Jungs eine gute Leistung gezeigt“, lobte Melsungen Sportdirektor Michael Allendorf, „und gegen Irun haben wir souverän gewonnen.“ Im dritten von drei Freundschaftsspielen nutzte die MT viel das taktische Mittel des siebten Feldspielers.

Als bester Torschütze tat sich in den beiden Vergleichen der Isländer Elvar Örn Jonsson hervor, dem gegen Lissabon acht, gegen Bidasoa vier Treffer gelangen. Noch etwas geschont werden musste Linksaußen David Mandic (Knieblessur).

Das Wiedersehen

Mehr als 600 Zuschauer verfolgten die Partie in Irun – eine stimmungsvolle Kulisse. Für Parrondo war der Auftritt auch das Wiedersehen mit einem guten Bekannten. Bei den Gastgebern fungiert Julen Aguinagalde als Sportdirektor. Der frühere Weltklasse-Kreisläufer war bei Ciudad Real, Atletico Madrid und in der spanischen Nationalmannschaft sein Teamkollege.

„Wenn wir nach Testspielgegnern schauen, dann interessiert uns nicht, wer da vielleicht beim Verein tätig ist. Es geht uns nur um das Spiel“, betont Parrondo. „Aber es war jetzt einfach ein schöner Moment, ihn zu treffen und mit ihm ein bisschen zu reden. Uns verbinden Erinnerungen aus etlichen gemeinsamen Jahren.“

Die Erkenntnis

Zunehmend mehr Akzente setzt der neue Mittelmann Erik Balenciaga. Der lediglich 1,68 m große Neuzugang von Fenix Toulouse ist für die gegnerische Deckung nicht so leicht zu stoppen. „Er bringt mehr Dynamik in unser Spiel“, lobt Allendorf. So hoffen die Nordhessen, dass sie durch den spanischen Regisseur noch schwerer ausrechenbar sind.

Der Ausblick

Nach der Rückkehr gestern hat die Mannschaft heute nicht trainingsfrei. Allerdings wird es nur am Nachmittag eine leichte Taktik-Einheit geben. „Jetzt geht es darum, unsere Spieler bestmöglich auf das erste Pflichtspiel vorzubereiten“, erklärt Parrondo. „Wir werden nun genau schauen, wer uns in welcher Rolle am meisten helfen kann, wer mit wem am besten zusammenspielt.“

Vor dem ersten Punktspiel am Sonntag, 27. August, ab 16.30 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen Frisch Auf Göppingen unterziehen sich die Nordhessen noch einem weiteren Härtetest. Am kommenden Freitag (Anwurf 18 Uhr) stellen sich zur Generalprobe auf dem Messegelände die Füchse Berlin vor. Auszubildenden (1. Lehrjahr) wird freier Eintritt gewährt – alle wichtigen Informationen daz gibt es auf der MT-Homepage (mt-melsungen.de). Foto: Imago/Wolf-Sportfoto

Der MT-Kader gegen Irun: Simic, Morawski – Kühn 3, Balenciaga 3, Mandic, Sipos 2, Kristopans 3, Ignatow 1, Moraes 3, Drosten 3, Jonsson 4, Arnarsson 1, Martinovic 5/3, Kastening 4/2, Pavlovic 2, Wolf, Hörr. (Björn Mahr)