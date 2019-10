Handball-Bundesligist MT Melsungen gewinnt Freundschaftsspiel in Warstein 60:30

In einem Freundschaftsspiel gewann Handball-Bundesligist MT Melsungen am Freitag beim Bezirksligisten VfS Warstein 60:30 (33:14).

Die Tore für die MT verteilten sich auf Finn Lemke (16), Dimitri Ignatow (15), Stefan Salger (9), Michael Allendorf, Yves Kunkel (je 6), Youngster Jona Gruber (3), Timm Schneider, Felix Danner (je 2) und Torwart Johan Sjöstrand. Für den schwedischen Keeper war es nicht der erste Auftritt in Warstein - er war auch schon mal mit dem THW Kiel dort zu Gast. Da die MT mehr als ein halbes Dutzend Nationalspieler abstellen musste, traten die Nordhessen mit einer Rumpfmannschaft in Warstein an. Als Melsunger Ersatztorwart war Eigengewächs Glenn Eggert dabei.