Aufgeregt zurück aus dem Urlaub: Handball-Bundesligist MT Melsungen steigt in die Vorbereitung ein

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Der Trainer und einer seiner Neuzugänge: Roberto Garcia Parrondo (links) und Dainis Kristopans. © Andreas Fischer

Bei den Medientagen des Handball-Bundesligisten MT Melsungen gibt es einige Themen. Wir waren vor Ort.

Kassel – Wenn ein Handball-Bundesligist nach der Sommerpause in die Vorbereitung einsteigt, dann tauschen sich die Teammitglieder zum Start ein bisschen aus. Wo warst du? Wie war dein Urlaub? Wen hast du getroffen? Solche Fragen kommen dann eben.

Im Fall der MT Melsungen hat sich während der trainingsfreien Zeit einiges getan. Torwarttrainer Carsten Lichtlein sicherte sich mit der deutschen U21 den Weltmeister-Titel. Athletikcoach Florian Sölter wurde erstmals Vater – seine Tochter heißt Kalea. Cheftrainer Roberto Garcia Parrondo verbrachte in seiner Heimat ein paar Tage mit seinem Landsmann und Kielce-Kollegen Talant Dushebajew. Rückraumschütze Julius Kühn wird in Kürze zum zweiten Mal Papa. Und Rechtsaußen Dimitri Ignatow hat sich verlobt – aber nicht während einer Urlaubsreise. „Das war mir zu klischeehaft. Ich wollte etwas anderes“, sagt Ignatow. Als Freundin Kerstin von der Arbeit nach Hause kam, machte er ihr einen Antrag – und sie sagte Ja.

Neu sind auch drei Spieler: Der Lette Dainis Kristopans kam aus Paris, der Spanier Erik Balenciaga aus Toulouse und der Ungar Adrian Sipos aus Ungarn. Ob es dabei bleibt, scheint seit gestern nicht mehr ganz sicher zu sein. Andre Gomes verabschiedete sich am Montag von den Mannschaftskollegen (siehe nebenstehender Bericht). Ob die MT nun noch einmal nachlegt, bleibt abzuwarten. Nach HNA-Informationen kommt der Tunesier Mohamed Darmoul erst im Sommer 2024 aus Minden zu den Nordhessen. Ein früherer Wechsel könnte nun aber wieder ein Thema werden.

„Ich möchte nicht sagen, dass ich glücklich oder unglücklich bin mit dem Kader, den ich jetzt zur Verfügung habe. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht gern noch einen vierten Neuzugang gehabt hätte“, gab Coach Parrondo einen Einblick in seine Gefühlswelt. Die Überlegung, die der Spanier haben könnte, wäre wohl, einen weiteren Spielmacher zu holen und Elvar Örn Jonsson sowie Domagoj Pavlovic zusammen mit Kühn im linken Rückraum einzuplanen.

Ganz allgemein sagt Parrondo aber: „Die Spieler, die wir haben, auf die müssen wir bauen. Ganz einfach ist es für ihn ohnehin nicht, Ersatz für Gomes zu finden. „Wir können nicht einfach irgendjemanden holen. Derjenige müsste uns schon helfen“, sagt er. Und während er mit den Fäusten gegen den Kopf klopft, fügt er an: „Ich hoffe, dass wir keine Verletzten haben werden.“ Glücklich ist der Spanier darüber – trotz der kurzfristigen Änderung in seinem Kader –, zurück zu sein. „Jeder mag Urlaub. Aber ich bin schon ein bisschen aufgeregt mit Blick auf die neue Saison. Besser zu werden, ist unser größtes Ziel. Ich habe im Urlaub alle unsere Matches noch mal analysiert und geschaut, wie wir künftig Fehler vermeiden können“, erzählt er.

„Es gab in der vergangenen Saison einige Enttäuschungen. Wir wollen unseren Fans wieder mehr Freude bereiten und jedes Spiel, jeden Punkt mit ihnen feiern“, sagt Torwart Nebojsa Simic zwischen vielen Fotos, für die er an diesem Morgen parat stehen muss. Der Montenegriner war einer der wenigen Spieler, die in der vergangenen Saison überzeugt hatten.

Das Programm selbst während der Medientage der MT ist nicht anders als in vergangenen Jahren: Der Bundesligist hat wieder die Agentur Vonübermorgen an ihrer Seite. Bevor die Spieler und Verantwortlichen in allen erdenklichen Posen abgelichtet werden und zu Videodrehs müssen, geht es erst zum Styling beim Team von Hairzstück by Zimmermann (Melsungen). Bei Kristopans mussten sich die Stylisten wohl ordentlich strecken – selbst wenn er sitzt, sind seine 2,15 Meter Länge zu sehen.

Das, was in diesen Tagen in der Rothenbach-Halle passiert, ist gerade erst der Auftakt für die Melsunger Handballer – und doch lohnt sich der Blick voraus. Am Sonntag bestreitet die MT den ersten Test – gegen die MT, also die zweite Mannschaft. Ab 17 Uhr in der Stadtsporthalle in Melsungen spielen Erst- und Drittligist gegeneinander. Karten gibt es nur noch wenige – 250 von 350 sind bereits verkauft. (Maximilian Bülau und Björn Mahr)