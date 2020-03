Packendes Handball-Derby: MT Melsungen schlägt HSG Wetzlar 28:26

Bundesligist MT Melsungen hat am Samstagabend eines der mitreißendsten Duelle mit der HSG Wetzlar zu ihren Gunsten entschieden.

Kassel – Was für ein Derby. Was für ein Spielverlauf. Was für ein Handball-Abend in der Kasseler Rothenbach-Halle. Nach 60 Minuten hieß es trotz einiger fragwürdiger Schiedsrichter-Entscheidungen 28:26 (13:14) für MT Melsungen gegen HSG Wetzlar.

Eine Woche nach dem Debüt von MT-Trainer Gudmundur Gudmundsson im Europapokal gegen Bjerringbro-Silkeborg gab der Isländer nun bei einem Bundesliga-Heimspiel seinen Einstand. Und es war nicht irgendeine Partie – es war das Hessenderby. Zum 30. Mal standen sich die beiden hessischen Rivalen in der Bundesliga gegenüber.

Handball-Derby in der Rothenbach-Halle Kassel: Wegen Corona keine Autogramme der MT Spieler

Die Kasseler Rothenbach-Halle war mit 4300 Zuschauern ausverkauft – wie immer eigentlich. Schon seit Wochen waren keine Tickets mehr zu bekommen. Mussten die Besucher ihr Kommen bereuen? Zumindest all jene, die auf Autogramme der MT-Spieler gehofft haben. Denn der nordhessische Bundesligist hatte im Vorfeld bekannt gegeben, dass die Profis wegen der Corona-Thematik für derartige Wünsche vorerst nicht zur Verfügung stehen werden.

Handball-Derby in der Rothenbach-Halle Kassel: HSG Wetzlar startet zu Beginn stark

Bei Melsungen stand der angeschlagene Lasse Mikkelsen auf dem Spielberichtsbogen, Gudmundsson begann aber wie schon am Mittwoch in Flensburg mit Domagoj Pavlovic auf der Mitte. Der Start in die Partie gehörte allerdings dem Gast: 3:0-Führung nach drei Minuten. Es war klar, dass die Hausherren viel Widerstand brechen müssen, um nach dem 31:26 in der Hinrunde auch das Rückspiel zu gewinnen. In der 15. Minute stand es bereits 4:10.

Im Angriff ließen die Gastgeber viel liegen. Zudem erwies sich HSG-Schlussmann Till Klimpke als starker Rückhalt. Da musste von der MT mehr kommen. Und sie holte auf – durch den deutlich verbesserten Kai Häfner, durch Pavlovic, durch Michael Allendorf (2), durch den für Julius Kühn eingewechselten Roman Sidorowicz und durch Tobias Reichmann (10:10, 24.). Fehlstart korrigiert – dank einer aggressiveren Deckung und eines sich steigernden Nebojsa Simic im Melsunger Kasten.

Handball-Derby in der Rothenbach-Halle Kassel: MT Melsungen geht mit Rückstand in die Pause

Die Nordhessen waren drauf und dran, das erste Mal an diesem Abend in Führung zu gehen. Doch dann wollten sie zu viel. Nach Kühn (20.), der vom eigenen Kreis nur die Latte traf, versuchte auch Simic sein Glück. Seinen Ball in Richtung verwaistes HSG-Gehäuse parierte Klimpke mit einem Hechtsprung. Das wäre das 13:12 gewesen. So aber ging die MT mit einem Rückstand in die Pause, weil Wetzlars Lenny Rubin praktisch mit der Pausensirene auf 14:13 für die Mittelhessen stellte.

Handball-Derby in der Rothenbach-Halle Kassel: MT Melsungen kann das Spiel drehen

Im Hinspiel lag Melsungen zur Pause noch deutlicher zurück – und siegte trotzdem. Dafür musste die Mannschaft nun genauso schwungvoll weitermachen, wie sie es unmittelbar vor dem Wechsel getan hatte. Es ließ sich gut an. Simic klasse gegen Kristian Björnsen und Pavlovic ebenso überzeugend gegen Klimpke – macht in der Addition die erste Melsunger Führung (16:15, 34.). In der Folgezeit war es das erwartet packende Derby.

Melsungen bewies starken Charakter. Leidenschaftlich verteidigte die Deckung den eigenen Kreis. Das brachte dem Team einen Drei-Tore-Vorsprung ein Schütze des 24:21: Yves Kunkel. Die Melsunger Fans hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen.

Handball-Derby in der Rothenbach-Halle Kassel: MT Melsungen gegen HSG Wetzlar - So macht Derby richtig Spaß

So macht Derby richtig Spaß. Kurz darauf gab es die große Party. Wegen der Länderspielpause haben die MT-Profis fast zwei Wochen keinen Wettkampf. Erst am 19. März geht es mit der Partie in Göppingen weiter. Allerdings muss Gudmundsson in der kommenden Woche nur auf die drei deutschen Nationalspieler Julius Kühn, Tobias Reichmann und Kai Häfner verzichten, die mit dem DHB-Team am Freitag ab 18 Uhr in Magdeburg gegen die Auswahl der Niederlande testen.