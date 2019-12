30:25 in Erlangen: MT Melsungen siegt vor Jahreswechsel souverän

Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen haben das Jahrzehnt so abgeschlossen wie sie es begannen – mit einem Auswärtssieg.

Siegten sie im Februar 2010 in Balingen 34:31, so gelang diesmal ein 30:25 (14:11)-Erfolg in Nürnberg beim HC Erlangen.

Die Melsunger traten von Beginn an sehr abgeklärt auf. Geduldig warteten sie auf ihre Möglichkeiten. Mittelmann Lasse Mikkelsen bewies seine starke Form, und Julius Kühn empfahl sich in der zehnten Minute mit einem echten Kracher für den härtesten Wurf des Spieltags.

Einzig die Chancenverwertung hätte etwas besser sein können. Ein bisschen mehr Killerinstinkt hätte dem Favoriten gutgetan. Denn etliche Würfe wurden eine Beute von HCE-Torwart Nikolas Katsigiannis. Allerdings stand auch die Hintermannschaft der Nordhessen teilweise beeindruckend sicher. Vor Torwart Nebojsa Simic verteidigten Marino Maric und Felix Danner im Innenblock mit aller Entschlossenheit.

Dass der Ex-Melsunger Publikumsliebling Johannes Sellin, der zur Begrüßung auch viel Beifall von den 50 mitgereisten MT-Fans bekam, das eine oder Tore für Erlangen warf, konnten die Gäste verschmerzen. Zweimal setzte sich der Tabellensiebte bis zur 25. Minute auf drei Treffer ab - jeweils war es Rechtsaußen Tobias Reichmann, der den MT-Anhang jubeln ließ.

Eine deutlichere Führung verpassten die Melsunger durch einige unnötige Ballverluste. Umso wichtiger, dass der für Simic eingewechselte Johan Sjöstrand den freien Ball von Petter Overby entschärfte (27.). So durfte das Team von MT-Trainer Heiko Grimm mit der Leistung im ersten Durchgang zufrieden sein. Nun galt es, die Konzentration hochzuhalten.

Der Einstieg in die zweite Hälfte ging aus Melsunger Sicht mal gründlich daneben. In nur 110 Sekunden war der Vorsprung futsch. Noch schlimmer: In der 34. Minute geriet die MT erstmals in Rückstand – 14:15. Mikkelsen vergab in dieser Phase einen Siebenmeter.

Nur gut, dass die MT vor 7129 Zuschauern in Nürnberg die Schockstarre rasch ablegte. Domagoj Pavlovic, Yves Kunkel und Reichmann trafen zum 17:15 (36.). Pavlovic war nach seiner Hereinnahme für Kühn direkt ein belebendes Element. Das 20:16 besorgte allerdings Reichmann nach Doppelpass mit Nationalmannschaftskollege Kai Häfner (39.). Die MT – wieder in der Spur. Passend dazu, dass der Vorbereiter kurz darauf auf 21:16 erhöhte (40.). Mitte des zweiten Abschnitts schien es, als könnte sich Melsungen nur noch selbst schlagen. Die Mannschaft lief richtig heiß: Kunkel und Reichmann nutzten die Tempogegenstöße zum 25:19-Zwischenstand (47.).

Zwar wehrten sich die Hausherren bis zum Schluss tapfer, richtig gefährlich werden konnten sie der MT aber nicht mehr. Zumal Sjöstrand einige gute Paraden einstreute. Nach dem 30:24 durch Häfner skandierten die MT-Fans „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ (59.).

Die Melsunger hoffen nun, dass das nächste Jahrzehnt so erfolgreich beginnt wie das vergangene endete. Nach der EM im Januar geht es am 6. Februar mit einer Partie bei den Rhein-Neckar Löwen weiter.