Nationalmannschaft: Melsunger Lemke und Reichmann sind gegen Polen dabei

Die Handball-Nationalspieler Finn Lemke und Tobias Reichmann von der MT Melsungen nehmen Kurs auf die Weltmeisterschaft.

Abwehrstratege Lemke und Rechtsaußen Reichmann wurden von Bundestrainer Christian Prokop in den 16-köpfigen Kader für das erste Vorbereitungsspiel gegen Polen am 12. Dezember in Rostock nominiert. Nach seinem Kreuzbandriss kann Julius Kühn natürlich nicht dabei sein.

+ Tobias Reichmann © HNA Zurück im Team ist dagegen Europameister Fabian Wiede. Der zuvor lange verletzte Rückraumspieler der Füchse Berlin ist ebenso dabei wie der zuletzt fehlende Steffen Weinhold (THW Kiel). „In Rostock bestreiten wir die nächste Etappe auf dem Weg zur WM“, sagte Bundestrainer Christian Prokop. „Die Konturen des WM-Teams werden klarer.“

Für den aufstrebenden Ex-Melsunger Johannes Golla (Flensburg) kommt die WM noch zu früh. Vor ihm steht am Kreis noch das etablierte Trio mit Rhein-Neckar-Löwe Jannik Kohlbacher sowie den Kielern Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler. Kapitän Uwe Gensheimer (39) wird von seinem Klub Paris St. Germain nicht freigestellt, der zwei Pflichtspiele absolvieren muss. Nur Reserve sind Kai Häfner (Hannover) und der zuletzt lange verletzte Berliner Paul Drux. (sam/dpa)