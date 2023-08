MT Melsungen: Kai Häfners Abgang zum TVB Stuttgart perfekt

Von: Pascal Spindler

Wirft die Tore nun in Stuttgart: Kai Häfner verlässt die MT Melsungen und schließt sich dem Ligakonkurrenten an. © Dieter Schachtschneider

Kai Häfner, Ex-Kapitän des Handball-Bundesligisten MT Melsungen, wechselt nach vier Jahren bei den Nordhessen zum TVB Stuttgart.

Melsungen – Jetzt ist es offiziell. Kai Häfner verlässt die MT Melsungen. Der Handball-Bundesligist und der Nationalspieler haben sich darauf verständigt, den eigentlich noch bis mindestens 2024 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Der 34-Jährige wechselt nach vier Jahren in Melsungen zum Liga-Konkurrenten TVB Stuttgart. Melsungens Sportdirektor Michael Allendorf bedauert den Abschied in einer Klubmitteilung: „Andererseits wollen wir Kai keine Steine in den Weg legen.“ Schließlich habe Häfner in seiner Karriere schon immer noch einmal mit seinem sieben Jahre jüngeren Bruder Max auflaufen wollen. In Stuttgart bietet sich dafür nun Gelegenheit.

Wenn die MT am heutigen Samstag ab 18 Uhr zum Test bei GWD Minden antritt und anschließend weiter nach Spanien reist, wo sie im Norden des Landes bis zum 13. August in Logrono und Irun ihr Trainingslager bestreitet, wird Häfner schon nicht mehr dabei sein. Bereits gestern soll der Rückraum-Rechte in Stuttgart den Medizincheck absolviert haben, wird alsbald zu seinem neuen Team stoßen.

Dabei sah alles danach aus, dass der Mann aus Schwäbisch Gmünd seinen Vertrag in Melsungen erfüllen wird. Zwar gibt es bei der MT mit Dainis Kristopans und Ivan Martinovic auf seiner Position im rechten Rückraum jede Menge Konkurrenz, den Kampf um Spielzeit hätte der Europameister von 2016 aber wohl angenommen. Doch die Entwicklungen der vergangenen Tage dürften zu einem vorzeitigen Abschied des 131-fachen Nationalspielers geführt haben. Häfner wurde nach zwei Jahren als Mannschaftskapitän abgesetzt, Timo Kastening trägt fortan die Binde bei der MT. Auch im Mannschaftsrat war kein Platz mehr für den Routinier. Die nötige Wertschätzung erfuhr er unter Trainer Roberto Garcia Parrondo schon länger nicht mehr.

Was die Melsunger der Abgang zum jetzigen Zeitpunkt kostet, darüber kann nur spekuliert werden. Häfner hatte einen hochdotierten Vertrag bei den Nordhessen – eine Abfindung im sechsstelligen Bereich ist sehr wahrscheinlich. Wenn die MT nun Ersatz für Häfner holt, dann droht ihr auch noch eine Ablösezahlung. Genau diese Politik werfen viele Fans dem Bundesligisten seit Jahren vor.

Beim Testspiel am Mittwochnachmittag gegen den VfL Gummersbach stand Häfner noch einmal für Melsungen auf der Platte. Parrondo schickte seinen mit 118 Toren erfolgreichsten Werfer der vergangenen Saison zumindest ein paar Minuten aufs Feld, ein Tor gelang Häfner dabei nicht.

Nun also der Wechsel nach Stuttgart. Zurück in die Heimat, wo Bruder Max wartet. Wo ehemalige MT-Mitspieler wie Silvio Heinevetter und Marino Maric warten. In Nordhessen, so sagt Häfner in der Klubmitteilung, habe er sich immer wohlgefühlt. „Jetzt freue ich mich auf die neue Aufgabe“. Er sei dankbar, „dass wir uns mit der Vertragsauflösung auch in der Kürze der Zeit geeinigt haben“. (Pascal Spindler)