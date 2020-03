Ex-Melsunger Handball-Profi Patrik Fahlgren feiert ersten großen Erfolg als Trainer

Vor drei Jahren verließ Patrik Fahlgren den Handball-Bundesligisten MT Melsungen – nach sechs Spielzeiten bei den Nordhessen kehrte der Spielmacher in seine schwedische Heimat zurück. Nun kann der 34-Jährige seinen ersten großen Erfolg als Trainer des Stockholmer Traditionsklubs Hammarby Handboll vorweisen.

Durch einen 31:27-Sieg am letzten Spieltag gegen den Lokalrivalen AIK Stockholm schloss das Team die Runde auf dem zweiten Platz ab.

Damit kann Hammarby über Relegationsspiele gegen den Vorletzten der ersten Liga den ersehnten Wiederaufstieg schaffen. Wann diese Duelle ausgetragen werden, steht aber wegen der Corona-Pandemie noch nicht fest. Das Duell gegen AIK wurde noch vor leeren Rängen ausgetragen.

„Es war für uns eine sehr gute Saison“, erklärt Fahlgren, der unter Kollegen nur „Falle“ gerufen wird. „Wir hatten einige Spieler verloren und mussten auf eigene Talente setzen.“ Zudem hatte Hammarby finanzielle Sorgen. „Jetzt“, hofft Fahlgren, „sind wir aber auf einem guten Weg.“

Die Vize-Meisterschaft in der zweithöchsten Klasse feierten Fahlgren und seine Teamkollegen ausgelassen in einer Pizzeria in Stockholm. Mit dabei unter anderen: seine Lebensgefährtin Jessica Almenäs. Mit der bekannten schwedischen TV-Moderatorin hat Fahlgren einen Sohn: Sam Almenäs-Fahlgren.