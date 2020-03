Michael Roth hat Covid-19 überstanden

Michael Roth hat es geschafft. Zwei Wochen musste der Handball-Trainer in häusliche Quarantäne. Nun sieht es so aus, dass er Covid-19 überstanden hat.

Michael Roth hat es überstanden. Beinahe zumindest. Er fühle sich sehr gut, sagt er am Telefon. Keine Symptome mehr. Das sah vor knapp zwei Wochen anders aus. Da plagten den Handballtrainer nächtliche Schweißausbrüche – und ein Test bestätigte: Der ehemalige Coach der MT Melsungen hat sich das Coronavirus eingefangen. Um die dadurch verursachte Krankheit Covid-19 auszukurieren, musste sich Roth in seiner Wahlheimat Hamburg in häusliche Quarantäne begeben. Nun ist ein Ende in Sicht.

„Seit zwei, drei Tagen habe ich keine Symptome mehr. Es sieht so aus, dass ich es geschafft habe“, sagt der 58-Jährige. Ein abschließender Schnelltest soll Gewissheit bringen, ob er tatsächlich über den Berg ist. Inzwischen spürt er wieder etwas Tatendrang. Das eine oder andere Video seines neuen Klubs, den Füchsen Berlin, hat er bereits gesichtet. „Kann ja sein, dass es irgendwann weitergeht.“ Roth gibt aber auch zu, dass die Analyse in erster Linie dem Zeitvertreib diente.

Damit die Stunden in Quarantäne kurzweilig verstrichen, schaute er sich auch alte MT-Spiele an – zum Beispiel den Sensationssieg beim THW Kiel damals im Dezember 2012. Die Kieler hatten zuvor 585 Tage kein Spiel mehr verloren. Die Coronakrise macht’s eben auch möglich, mal in Erinnerungen zu schwelgen.

In den Tagen nach der Diagnose wollte Roth aber nur seine Ruhe haben. Es habe sich angefühlt wie bei einem heftigen grippalen Infekt: „Ich war platt und schlapp und hatte keine Lust zu irgendwas.“ Immerhin musste er die Zeit nicht allein verbringen, sondern hatte seine Frau und seinen Sohn an seiner Seite – im nötigen Abstand, versteht sich.

Und als es gesundheitlich bergauf ging und er fitter wurde, „haben wir die Zeit klassisch mit Gesellschaftsspielen verbracht“, berichtet der Trainer. Ein gemeinsames Abendessen sei ebenfalls drin gewesen. Selbstverständlich gelten bei Roths die vorgeschriebenen Hygieneregeln. Wobei der 58-Jährige hinzufügt: „Sich in einer Wohnung komplett zu trennen, ist so gut wie unmöglich.“ Angesteckt haben sich die restlichen Quarantäne-Insassen jedenfalls nicht.

Die gesamte Situation beschreibt Roth als außergewöhnlich. Vor allem einer wie er, der gern ausgeht und unter Leuten ist, hat mit dieser Art von Eingesperrtsein so seine Probleme. Weil aber das gesamte gesellschaftliche Leben brachliegt, „habe ich mich recht schnell an diesen Zustand gewöhnt“, sagt Roth. Gesundheit geht vor.

Von daher glaubt der Berliner Coach nicht mehr daran, dass es in dieser Halbserie zu einem Wiedersehen mit der MT kommt. Ursprünglich sollte Melsungen Ende April oder Anfang Mai gegen die Füchse in der Kasseler Rothenbach-Halle antreten. Daraus wird wohl nichts.