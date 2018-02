Dritte Begegnung in dieser Spielzeit: MT Melsungen ist heiß auf Leipzig

Sonntag, 15 Uhr in der Kasseler Rothenbachhalle

+ © Fischer In der Nationalmannschaft Kollegen, am Sonntag Gegner: Melsungens Finn Lemke (links) und Leipzigs Bastian Roscheck, der bei der EM zunächst für den MT-Hünen nominiert worden war. © Fischer

Kassel. Der Abschluss des 20. Spieltags in der Handball-Bundesliga findet in Kassel statt. In der Rothenbach-Halle empfängt die MT Melsungen am Sonntag ab 15 Uhr (live bei Sky) den SC DHfK Leipzig.