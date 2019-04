Bitter: MT Melsungen verliert das Torwart-Duell gegen Stuttgarter Torwart

Bei der 24:26-Heimniederlage der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga gegen den TVB Stuttgart scheiterte das Heimteam vor allem an Gäste-Torwart Johannes Bitter.

Im September wird Johannes Bitter 37 Jahre alt. Das ist selbst für einen Handball-Torwart in der Bundesliga ein stattliches Alter. Doch der Schlussmann des TVB Stuttgart ist immer noch ein Meister seines Fachs. Am Samstagabend stoppte er fast im Alleingang die zuletzt mächtig ins Rollen gekommene MT Melsungen – noch dazu in der ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle. Mit 21 Paraden sicherte der Weltmeister von 2007 den Schwaben den 26:24-Auswärtssieg.

+ Der Mann des Abends in der Rothenbach-Halle: Stuttgarts Torwart Johannes Bitter. © Dieter Schachtschneider Wenn sich in den vergangenen Wochen jemand gefragt haben sollte, weshalb die Stuttgarter Anfang März den Vertrag mit dem 36-Jährigen um eine weitere Saison verlängert haben, dann dürfte spätestens jetzt jegliche Skepsis wie weggewischt sein. „Jogi ist in einer herausragenden Form“, stellte TVB-Trainer Jürgen Schweikardt nach dem Überraschungserfolg fest.

Zunächst schien es, als sollte das Torwartduell an die Melsunger gehen. Auf MT-Seite fand Nebojsa Simic glänzend in die Partie. Doch mit zunehmender Dauer wurde die Nummer eins der Gäste immer stärker – und für die MT wurde es damit wie? Bitter.

„Wir sind auch an Jogi Bitter gescheitert“, räumte Melsungens Rückraumakteur Roman Sidorowicz ernüchtert ein. Tatsächlich machte der 2,05-m-Hüne im Kasten der Bittenfelder etliche Großchancen zunichte – vor allem in Hälfte zwei. Philipp Müller (37.), Lasse Mikkelsen (53.) und Yves Kunkel (57.) brachten das Leder aus exzellenter Position nicht am Ex-Nationaltorwart vorbei. Auch einen Gewaltwurf Mikkelsens parierte Bitter spektakulär mit einer Hand. Zudem trug er dazu bei, dass zwei Siebenmeter der MT (Mikkelsen, Michael Allendorf) nicht ihr Ziel fanden.

Zwar boten auch die Melsunger Simic und Johan Sjöstrand (zusammen 19 Paraden) ordentliche Torwartleistungen, ein gehaltener Strafwurf gehörte aber nicht zu ihrer Ausbeute. Schon zuletzt taten sie sich bei dieser Aufgabe selten hervor. Vor der Begegnung hatten der Montenegriner und der Schwede deshalb auf eigenen Wunsch auf eine Video-Analyse der gegnerischen Siebenmeterschützen verzichtet. Geholfen hat es nicht. TVB-Akteur Bobby Schagen verwandelte alle fünf Strafwürfe.

„Es ist echt schade, dass wir gegen Stuttgart nicht nachgelegt haben. Wir haben zu viel verworfen“, sagte Sjöstrand, „wir müssen jetzt positiv bleiben und sollten uns an unsere vorherigen Auftritte erinnern. In den letzten Wochen haben wir gut gespielt.“

Bis zum Donnerstag findet nun kein Mannschaftstraining statt. Die Spieler haben von MT-Athletiktrainer Florian Sölter zum Start der dreiwöchigen Wettkampfpause allerdings Hausaufgaben bekommen.

