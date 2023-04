Noch einmal vor MT-Publikum: Johannes Sellin heute mit HC Erlangen bei Ex-Klub MT Melsungen zu Gast

Von: Björn Mahr

In der Handball-Bundesliga tritt der HC Erlangen heute bei der MT Melsungen mit dem früheren MT-Publikumsliebling Johannes Sellin an. Der Rechtsaußen beendet im Sommer seine Karriere.

Kassel - Das Heimspiel des Handball-Bundesligisten MT Melsungen heute ab 19.05 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen den HC Erlangen ist auf den ersten Blick eine Partie wie jede andere. Doch in diesem Duell steckt einiges.

Sellins letzter Besuch

Von 2013 bis 2017 trug Rechtsaußen Johannes Sellin das Melsunger Trikot, gewann während dieser Zeit EM-Gold mit der deutschen Nationalmannschaft und spielte sich in die Herzen vieler MT-Fans. Heute kommt er zum voraussichtlich letzten Mal als Profi nach Kassel. Denn nach dieser Saison beendet er seine Karriere, wird Trainer der HCE-Reserve und unterstützt auf der Geschäftsstelle das Management des fränkischen Klubs.

„Ich versuche, die letzten Spiele zu genieße“, sagt Sellin. „Ich habe aber auch gespürt, dass ich noch einmal anziehen muss. Ich möchte nicht die nächsten zwei Monate nur in die Halle kommen und dann wieder gehen.“ Soll heißen: Er will dazu beitragen, dass sich die Erlanger in der Tabelle noch etwas nach vorn arbeiten. Aktuell ist das Team Neunter, knapp vor der auf Rang elf liegenden MT.

Das Gastspiel auf dem Kasseler Messegelände wird auch heute wieder emotional werden: „Obwohl ich schon seit sechs Jahren weg bin, werde ich jedes Mal wieder herzlich empfangen. Das ist nicht selbstverständlich.“

Sellins alter Bekannter

Bevor Sellin 2017 die MT verließ, lernte er Dimitri Ignatow kennen, der mit 17 Jahren als Jugendlicher schon beim Bundesligisten mittrainierte. Der in Fuldabrück aufgewachsene Ignatow, nach seinem Gastspiel bei Tusem Essen seit dieser Saison fest im MT-Kader, erinnert sich gern an die damalige Zusammenarbeit. „Wir haben uns richtig gut verstanden“, sagt der 24-Jährige. „Johannes hat mir im Training ein paar Tipps gegeben.“ Von Rechtsaußen zu Rechtsaußen eben. „Es ist schön zu hören, wenn die Ratschläge angenommen werden“, erklärt Sellin.

In seiner letzten Saison in Melsungen erzielte der Linkshänder 205 Tore in 31 Partien – eine reife Leistung.

Sellins Promi-Kollege

Bei den Erlangern sitzt einer der besten Spieler der Handball-Geschichte auf der Bank – Olafur Stefansson ist beim HCE als Co-Trainer für Sellin und den Rest des Teams zuständig. Auf das Wiedersehen mit dem Isländer freut sich Melsungens Mittelmann Elvar Örn Jonsson, der unter der Handball-Legende in der Jugend-Nationalmannschaft spielte. „Seine Karriere war toll. Er war einer der Besten, die dieser Sport je hervorgebracht hat“, lobt Jonsson.

Sellins heutiges Spiel

„Unsere letzten Spiele in Kassel waren immer eng. Ich hoffe, dass wir diesmal die Nase vorn haben werden“, erklärt der Erlanger, dessen Team gestern mit kompletter Besetzung angereist ist. In dieser Saison trafen beide Mannschaften schon zweimal aufeinander. In der Liga musste sich die MT mit einem 34:34 begnügen. Im Pokal setzte sich Melsungen mit 34:30 durch. „Das Spiel hat uns damals einen Pusch gegeben“, betont Ignatow. Damit begann seinerzeit eine Erfolgsserie der Nordhessen. Der gebürtige Kasache warnt nun vor dem HCE: „Wenn du fünf Minuten vor Ende mit vier Toren führst, dann musst du gegen Erlangen trotzdem weiter auf der Hut sein.“ Jonsson ergänzt: „Wir wollen gegen Erlangen mit der gleichen Intensität wie zuletzt spielen.“

Ignatow hofft, dass sein Team weiterhin „mit so viel Spaß“ agiert wie gegen den SC Magdeburg (27:27). Er selbst muss zurzeit für die schriftlichen Prüfungen für seine Fitnesskaufmann-Ausbildung büffeln. Im Juni und Juli wird er noch mündlich geprüft. In den nächsten beiden Spielzeiten will er sich dann komplett auf den Profihandball konzentrieren. Von seinen Plänen kann er heute Sellin berichten. (Björn Mahr)