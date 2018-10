Schock für Handball-Fans: Melsungens Julius Kühn fällt lange aus

Schock für die MT Melsungen und die Deutsche Handball-Nationalmannschaft: Rückraum-Ass Julius Kühn wird Monate ausfallen - und auch nicht bei der Heim-WM dabei sein können.

Kassel. Wie bitter! Handball-Bundesligist MT Melsungen muss mindestens ein halbes Jahr auf Julius Kühn verzichten. Der Torjäger und XXL-Schrank unter den Handballern erlitt einen Kreuzbandriss.

Heiko Grimm bringt es auf den Punkt: „Das ist ein Schock“, sagt der Trainer der MT Melsungen. Nicht ohne Grund. Der heimische Handball-Bundesligist muss für lange Zeit auf seinen besten Torjäger verzichten.

Julius Kühn wird mindestens sechs Monate ausfallen

Julius Kühn hat sich beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft im Kosovo einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Damit fällt der 25 Jahre alte Profi mindestens sechs Monate aus.

Grimm geht davon aus, dass die Saison für den Halblinken gelaufen ist. Bei einem Sprungwurf kurz nach der Pause hatte es den MT-Profi am Sonntagabend erwischt. Für ihn war die Partie, die die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes standesgemäß 30:14 gewann, sofort beendet.

Doppelt bitter: Kühn wird folglich die Weltmeisterschaft im eigenen Land Anfang nächsten Jahres (hier alle Infos dazu) verpassen. Die Nachricht ist also auch für Bundestrainer Christian Prokop ein herber Schlag.

Hiobsbotschaft für Julius Kühn

Für Kühn ging es am Montag in Kassel direkt zum Arzt, um Gewissheit zu bekommen. Leider bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. „Auf solch einen Top-Spieler so lange Zeit verzichten zu müssen, ist ein natürlich eine Hiobsbotschaft“, kommentiert Trainer Grimm die Diagnose. Kein Wunder, denn der 1,98 große Hüne war in der bislang eher durchwachsenen Saison so etwas wie eine Lebensversicherung für die MT. Mit 62 Treffern belegt er in der Bundesliga den dritten Platz der Torjäger-Liste. Morgen wird Kühn von Mannschaftsarzt Gerd Rauch operiert.

Dem MT-Coach gehen langsam, aber sicher die Rückraum-Spieler aus. Neben Kühn muss Grimm auf Michael Müller verzichten. Der Halbrechte hatte sich Mitte Oktober während einer Trainingseinheit den Mittelfuß gebrochen, musste operiert werden und wird mindestens bis Jahresende ausfallen. Zudem klagte Timm Schneider nach dem jüngsten Heimsieg gegen den Bergischen HC über eine Sehnenreizung am Fuß.

Finn Lemke könnte für Julius Kühn in den Rückraum

Immerhin verfügt die MT über einen breiten Kader. In solch kritischen Situationen ergäben sich für andere die Chance, in die Bresche zu springen, sagt Grimm. Dabei denkt er zuerst an Finn Lemke. Der Kapitän kam in den ersten Saisonspielen nur in der Abwehr zum Einsatz. Weil Lemke zum Auftakt angeschlagen war, wollte ihm Grimm die nötige Zeit geben, um wieder hundertprozentig fit zu werden.

