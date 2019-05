Kampf gegen Krebs ist für Ex-Melsunger Trainer Roth zur Lebensaufgabe geworden

Der ehemalige Melsunger Handball-Trainer Michael Roth erkrankte 2009 fast zeitgleich mit seinem Bruder Uli an Krebs. Nun blickt Michael Roth zurück.

Vor genau zehn Jahren bekam Handball-Coach Michael Roth besonders viel mediale Aufmerksamkeit. Dabei hatte es nichts mit Toren, Training und Triumphen zu tun. Nein, innerhalb kürzester Zeit waren er und sein Zwillingsbruder Uli an Prostatakrebs erkrankt. Sie ließen sich daraufhin operieren – und konnten geheilt werden. Mit ihrer Geschichte gingen die Roth-Brüder an die Öffentlichkeit und engagieren sich seitdem im Kampf gegen den Krebs.

Die beiden früheren Nationalspieler wurden zu Gesichtern einer Kampagne der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Wir haben mit dem ehemaligen Melsunger Trainer Michael Roth über seinen Einsatz für die gute Sache gesprochen – und vor allem darüber, welche Auswirkungen die Krebserkrankung auf seine Arbeit im harten Handball-Geschäft hatte. Roth über…

die Veränderungen im Traineralltag: „Es war eine Zäsur in meinemLeben. Ich habe danach bewusster gelebt. Du legst nicht immer alles auf die Goldwaage. Natürlich hast du weiterhin viel Anspannung und bereitest dich und dein Team auf jedes Spiel umfangreich vor, aber du weißt eben auch: Es ist nicht das Wichtigste, ob der nächste Ball im Tor landet. Ich habe es geschafft, mir eine gewisse Grundgelassenheit anzueignen – durch die Krankheit, durch meine Lebenserfahrung und auch durch die Erfahrung, die ich als Trainer gesammelt habe.“

die Rolle als Mutmacher: „Mein Bruder und ich sind mittlerweile in vielen urologischen Praxen auf Fotos an den Wänden zu sehen. In diesem Bereich sind wir jetzt fast bekannter als im Handball. Und die dazugehörigen Autogrammstunden sind auch besser besucht. Wir unterstützen den Kampf gegen den Prostatakrebs – dies ist zu einer Lebensaufgabe für uns geworden. Wir ermutigen die Männer, zur Vorsorge zu gehen. Wir sind nun sogar in den Patientenbeirat des Krebsforschungszentrums in Heidelberg gewählt worden.

Inzwischen haben wir durch den Blog auf unserer eigenen Internetseite und durch Besuche bei Selbsthilfegruppen von vielen Schicksalen erfahren. Auch wenn einige Menschen nicht so viel Glück hatten wie wir, sind sie und ihre Angehörigen für unser Engagement sehr dankbar. Das gibt uns ein gutes Gefühl.“

die Beziehung zu seinem Bruder: „Wir sind eineiige Zwillinge. Unser Werdegang war auch durch den Handball immer sehr ähnlich. Wir haben bis heute ein sehr intensives Verhältnis. Als ich erkrankt war, war ich Single. So war Uli mein erster Ansprechpartner und eine große Hilfe. Jetzt sind wir zehn Jahre krebsfrei. Eine große Party gab es aber schon nach fünf Jahren, da war klar, dass wir den Krebs besiegt haben.“

die nächsten Pläne: „Zurzeit bin ich von der MT Melsungen freigestellt. Mein Ziel ist es, wieder als Trainer zu arbeiten. Ich hatte zwar schon einige Angebote, aber es war noch nichts Passendes dabei.“

Hinweis: Am morgigen Mittwoch ab 23.15 Uhr sind Michael und Uli Roth in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu Gast und reden über ihre besondere Geschichte.