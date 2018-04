Fragen und Antworten zur MT: Kapitän Müller nach Roth-Trennung schockiert

Kassel. Die überraschende Entlassung von Trainer Michael Roth und der Berufung von Assistent Heiko Grimm zum neuen Chefcoach waren das Thema des Wochenendes. Dazu Fragen und Antworten.

Was sagt der Kapitän zur Trennung von Trainer Roth?

„Ich war genauso geschockt wie die Mannschaft“, berichtet Michael Müller. Der 33-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass er zu Michael Roth „eine besondere Beziehung“ pflegt. Der Handball-Lehrer hatte ihn 2006 in die Bundesliga geholt – zum TV Großwallstadt. Von elf Jahren in der höchsten Klasse wurde Müller sieben, acht Jahre von Roth trainiert. Unter ihm wurde er deutscher Nationalspieler. Hinzu kommt für Müller: „Wir sind beide ein Zwilling.“ Daraus erwuchs ein freundschaftliches Verhältnis.

Hat sich Roth überhaupt schon vom Team verabschieden können?

Noch nicht. „Ich habe gehört, dass er dies voraussichtlich in der kommenden Woche tun will“, erklärte Julius Kühn am Rande eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft. Den Torjäger sprachen in Dortmund viele Journalisten auf die Entwicklung in Melsungen an. „Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, aber da sieht man wieder, wie schnell es im Sport gehen kann. Die MT ist zurzeit gefühlt Handball-Thema Nummer eins.“

Heiko Grimm freut sich darüber, dass sich „Schorle“, wie Freunde Roth rufen, noch einmal von den Spielern verabschieden wird: „Das ist auch zwingend nötig und absolut angebracht.“

Wie sieht das Programm der Melsunger Mannschaft für die kommenden Tage aus?

Nach einer Laufeinheit am Samstagmorgen hatten die MT-Profis am Sonntag trainingsfrei. Heute beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag ab 12.30 Uhr (Rothenbach-Halle Kassel) gegen den TV Hüttenberg. Für Dienstagnachmittag ist eine Teamsitzung geplant. Bis dahin werden auch die drei Nationalspieler Kühn, Marino Maric und Nebojsa Simic von diversen Lehrgängen zurück erwartet.

Wie geht Heiko Grimm in diese Woche?

„Ich fange ja jetzt nicht neu an“, betont der Roth-Nachfolger, „Schorle und ich hatten uns schon einige Gedanken gemacht, was wir demnächst vorhaben.“ Was sich für ihn ändert? „Mir wird der Austausch mit ihm fehlen.“ Grimm hatte schon seit Amtsantritt einige Übungseinheiten allein verantwortet.

Der 40-Jährige plant, nur an kleinen Rädchen zu drehen. „Ich habe eine Prioritätenliste, werde aber nicht alles auf einmal angehen.“ Unterstützung bei seiner Arbeit wird er von Torwarttrainer Mile Malesevic und Manager Axel Geerken bekommen.

Welche Erwartungen hegt Axel Geerken nach dem Trainerwechsel?

Geerken spricht von einem Neuanfang. „Ich weiß“, sagt der MT-Vorstand, „dass Heiko viele eigene Ideen hat. Er wird punktuell einiges verändern, und darauf bin ich gespannt.“ Kommenden Sonntag können sich dann die Fans in der Rothenbach-Halle ein Bild davon machen.