MT Melsungen trennt sich von Trainer Heiko Grimm

Die MT Melsungen hat die Reißleine gezogen. Schon bevor das Ultimatum von drei Spielen abgelaufen ist, trennte sich der Handball-Bundesligist von Cheftrainer Heiko Grimm.

Kassel - Heiko Grimm ist nicht mehr Trainer der MT Melsungen. Am Dienstag beendete der Handball-Bundesligist die Zusammenarbeit mit dem 42-Jährigen. „Wir haben bislang in dieser Saison kein konstantes Leistungsniveau erreicht, mussten nach Hochphasen immer wieder unerklärliche Ausreißer nach unten beklagen.

Die derzeitige Zwischenbilanz in der Liga passt einfach nicht zum Potenzial, das diese Mannschaft aufgrund ihrer Besetzung hat“, sagte Manager Axel Geerken in einer Pressemitteilung des Vereins. Am Dienstagmorgen wurde Grimm nach Informationen dieser Zeitung über die Entscheidung der Melsunger Verantwortlichen informiert.

Eigentlich wollte die MT noch die kommenden beiden Partien abwarten. Doch schon das Spiel am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen brachte keine entscheidende Besserung.

Zunächst wird der bisherige Assistenzcoach Arjan Haenen die Mannschaft betreuen. Zudem könnte ihn ein erfahrener Spieler unterstützen. Dafür kommt vor allem der dienstälteste MT-Profi Felix Danner in Betracht, der nach einem Meniskusriss zurzeit an seinem Comeback arbeitet. Danner ist im Besitz der Trainer-B-Lizenz.

Zuvor wurden andere Szenarien spekuliert, in denen die MT Melsungen beispielsweise Nachwuchstrainer Georgi Sviridenko zum Cheftrainer befördern.

Handball-Bundesliga in Kassel: Das sind die nächsten Spiele

Weiter geht es für die Melsunger mit dem Bundesliga-Heimspiel am Donnerstag ab 19 Uhr gegen den Bergischen HC sowie die Europacup-Begegnung am Samstag ab 20.45 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen den dänischen Klub Bjerringbro-Silkeborg.