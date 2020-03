Michael Roth an Corona erkrankt: „Es begann mit Schweißausbrüchen“

In häuslicher Quarantäne: Der ehemalige Melsunger Trainer Michael Roth wurde positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Hamburg/Kassel – Fieber? Nein. Husten? Nein. Der ehemalige Melsunger Handball-Coach Michael Roth zeigt nicht die typischen Anzeichen für eine Corona-Erkrankung.

Dennoch zählt der 58-Jährige jetzt hierzulande zu den infizierten Menschen. Dabei ist er nach seinem guten Freund Martin Schwalb der zweite Bundesliga-Trainer, der positiv auf das Virus getestet wurde. Erst seit Anfang dieses Monats ist Roth bei den Füchsen Berlin tätig.

Bei ihm begann in der vergangenen Woche alles mit einem nächtlichen Schweißausbruch. „Ich habe erst gedacht, ich hätte mir einen grippalen Infekt eingefangen“, sagt der frühere Nationalspieler. Dafür sprachen Symptome wie Schnupfen und ein geschwächter Körper.

Da er aber nach vermeintlich leichten Tätigkeiten recht schnell erschöpft war, entschied er sich in seiner Wahl-Heimat Hamburg zu einem Schnelltest. „Ich habe durch Schwalbe und die Verdachtsfälle bei der Nationalmannschaft mitbekommen, wie sich die Situation landesweit verändert hat“, berichtet Roth. Neben Trainer Schwalb sind bei den Rhein-Neckar Löwen noch einige Spieler mit dem Coronavirus infiziert – darunter Nationalspieler Jannik Kohlbacher.

Zwar hatten Roths Berliner Spieler Silvio Heinevetter sowie die verletzten Paul Drux und Fabian Wiede bei einem Lehrgang der DHB-Auswahl in Aschersleben leichten Kontakt mit Kohlbacher, ihre Tests fielen aber erfreulicherweise allesamt negativ aus.

Wo sich Roth angesteckt haben könnte – nicht zurückzuverfolgen. Er kann selbst nur spekulieren: „Vielleicht beim Einkaufen in Berlin.“ Roth ist jetzt in Hamburg in häuslicher Quarantäne.

Mittlerweile unterzogen sich auch seine Frau sowie sein Sohn Niklas Schnelltests – bei beiden wurde keine derartige Infektion nachgewiesen. „Wir achten nun noch mehr als sonst auf die nötige Hygiene“, erklärt der 58-Jährige. Persönliche Kontakte – vorerst verboten. Zumindest ist auf größere Distanz immer mal ein Plausch möglich. Der gebürtige Heidelberger sagt: „So habe ich es besser als viele ältere Menschen, die jetzt allein in der Isolation sind.“

Roth leidet vor allem nachts unter Schweißausbrüchen, kommt mit der Situation aber insgesamt recht gut klar. „Wenn es so bleibt, dann ist die Erkrankung bei mir eher harmlos verlaufen“, betont der frühere Kasseler, der schon einen schweren Kampf in seinem Leben gewonnen hat. 2009 waren er und sein Zwillingsbruder Uli fast zeitgleich an Prostatakrebs erkrankt. Sie gelten inzwischen als geheilt und engagieren sich seit vielen Jahren für die Früherkennung.

An seine eigene Krankenakte denkt Michael Roth in diesen Tagen weniger. Er fühlt eher mit all jenen Menschen, die beispielsweise durch Asthmaprobleme zur Risikogruppe gehören.

Mit Martin Schwalb, der nach einem Herzinfarkt im Jahr 2014 zu den besonders gefährdeten Menschen gehört, tauscht er sich regelmäßig aus: „Er hat ähnliche Symptome wie ich.“

Nachdem ein Spieler des Nationalteams positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befanden sich auch drei Handball-Profis der MT Melsungen in häuslicher Quarantäne.