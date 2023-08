Kastenings Charme, Parrondos System: Was der MT Melsungen Hoffnung für die kommende Saison macht und was nicht

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Eine Szene aus dem Test gegen Berlin: Melsungens Domagoj Pavlovic (Mitte) wird von Max Darj und Fabian Wiede in die Zange genommen. Rechts im Hintergrund: Elvar Örn Jonsson (MT). © Andreas Fischer

Der Countdown läuft. In dieser Woche startet Handball-Bundesligist MT Melsungen mit einem Heimspiel am Sonntag ab 16.30 Uhr gegen Frisch Auf Göppingen in die Saison 2023/24.

Vor fünf Wochen begann das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo mit der Vorbereitung. Ist die MT bereit für die neue Serie? Wir blicken auf das, was Hoffnung macht – und was Sorgen bereitet.

Das gibt Hoffnung

Das Torwartduo: Nebojsa Simic und Adam Morawski sind ohne Übertreibung eines der besten Duos der Liga. Zumal sich der 30 Jahre alte Montenegriner und der 28 Jahre alte Pole auch noch sehr gut ergänzen – schwächelt der eine mal, springt der andere ein. Simic ist der emotionale Vulkan, der das Publikum mitreißen kann. Morawski wirkt zwar auf den ersten Blick etwas ruhiger, kann sich aber ebenfalls in einen Rausch halten. Bei allen Schwachpunkten, die die MT in der vergangenen Saison offenbarte, war auf dieses Gespann fast immer Verlass. Nicht unerwähnt bleiben darf dabei aber auch die gute Abwehrarbeit, die es Simic und Morawski an einigen Tagen deutlich einfacher macht, starke Quoten zu produzieren.

Die Neuzugänge: Dainis Kristopans? Champions-League-erprobt. Adrian Sipos? Ebenfalls Königsklassen-erfahren. Erik Balenciaga? Hat international Erfahrungen gesammelt. Da die drei Neuen der MT während ihrer Karriere schon einiges erlebt haben, sollten sie in kritischen Situationen kühlen Kopf behalten.

Der letzte Härtetest: Vorbereitung ist Vorbereitung – doch wie die Melsunger in der ersten Hälfte gegen die Füchse Berlin aufgetreten sind, zeigte, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Teilweise verteidigten die Nordhessen so geschickt, dass den Hauptstädtern im Angriff nicht viel einfiel. Auch in der Offensive gab es einige beachtliche Aktionen. Die 18:9-Pausenführung war ein Statement.

Der neue Kapitän: Seine Vorgänger waren mit Finn Lemke und Kai Häfner prominent wie sympathisch. Doch Timo Kastening hat durch seine charmante, teils schelmische Art fast immer die Zuneigung auf seiner Seite. Das könnte zu einem großen Plus werden und für den nötigen Zusammenschluss zwischen Team und Fans sorgen.

Das macht Sorgen

Die Kadergröße: Die drei Neuen haben Qualität – aber dem entgegen stehen mit Agustin Casado, Häfner, Gleb Kalarash, Andre Gomes, Aidenas Malasinskas und Julian Fuchs auch sechs Abgänge von Spielern, die in der zurückliegenden Saison viel Spielzeit bekommen haben. Der verkleinerte Kader ist ein Risiko. Vor allem dann, wenn die Melsunger die Verletzungsproblematik nicht in den Griff bekommen. Selbst mit dem größeren Kader in der Vorsaison wurde es an dem einen oder anderen Spieltag eng.

Der Abgang der Torjäger: Mit Häfner, Casado und Gomes haben die drei besten Werfer der zurückliegenden Spielzeit den Klub verlassen. Mit Balenciaga und Sipos sind zumindest keine Tormaschinen hinzugekommen. Kristopans muss einiges auffangen, zudem muss von Julius Kühn, Ivan Martinovic und Elvar Örn Jonsson mehr Gefahr aus dem Rückraum kommen. Schon zuletzt stellte die MT den zweitschlechtesten Angriff der Liga.

Das System Parrondo: Seit fast zwei Jahren ist er bei der MT tätig. Wirklich funktioniert hat das Spiel der Melsunger unter dem spanischen Handball-Lehrer bislang nicht – und das, obwohl ihm der Verein einige personelle Wünsche erfüllte – wie im Fall der mittlerweile gewechselten Casado und Kalarash. In der Abwehr gab es gute Ansätze, im Angriff passierte aber wenig.

Die Neuzugänge: Die Bundesliga gilt als die stärkste Liga der Welt. Zwar hatten Kristopans, Sipos und Balenciaga schon Gelegenheit, sich auf europäischer Bühne zu bewähren, die Bundesliga ist aber praktisch Neuland für das Trio. Zwar hatte der Lette Kristopans fünf Einsätze im Berliner Trikot, die hohe Belastung in der deutschen Eliteklasse kennt er aber nicht.

Der letzte Härtetest: Vorbereitung ist Vorbereitung – doch so schlecht wie die Gastgeber gegen Berlin in den zweiten Durchgang gestartet sind, war das schon beunruhigend. Eine Viertelstunde lang erzielte die MT kein Tor. Erst der eingewechselte Balenciaga beendete die Torflaute. In der Vergangenheit haben solche kapitalen Aussetzer den Melsungern nicht selten Punkte gekostet. Gegen die Füchse wurde es ein 24:24. Es schien, als würde das Team auf dem Zahnfleisch kriechen. Es braucht nun eine kluge Trainingssteuerung, damit die Spieler bis zur Partie gegen Göppingen körperlich auf der Höhe sind. (Maximilian Bülau und Björn Mahr)