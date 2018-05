Kiel-Trainer Gislason zur MT Melsungen? Nordhessen dementieren Gerüchte

Melsungen/Kiel. Handball-Bundesligist MT Melsungen hat Gerüchte um ein angebliches Interesse an der Verpflichtung von Trainer Alfred Gislason vom THW Kiel dementiert.

"Da ist 0,0 dran", sagte MT-Vorstand Axel Geerken am Dienstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der TV-Sender Sky berichtet, dass es bereits ein Treffen zwischen Geerken und dem isländischen Erfolgscoach gegeben habe.

"Es gab kein Gespräch, kein Treffen, keine WhatsApp, nix. Das letzte Mal habe ich mit Alfred gesprochen, als wir in Kiel gespielt haben. Aber auch nicht über dieses Thema", sagte Geerken. Die Partie hatte am 1. März stattgefunden.

Der Vertrag von Gislason beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis zum Ende der Saison 2018/19. In seiner Amtszeit führte der 58-Jährige die "Zebras" zu sechs Meisterschaften, fünf Pokalsiegen und zwei Triumphen in der Champions League. In der kommenden Saison soll der ehemalige THW-Spieler und Welthandballer Filip Jicha Gislason als Assistenzcoach in Kiel unterstützen. Nach Möglichkeit soll der Tscheche, der noch nicht über die für die Bundesliga notwendige Trainer-A-Lizenz verfügt, dann zur Spielzeit 2019/20 Chef in Kiel werden.

Die Melsunger hatten sich Anfang April nach siebeneinhalb Jahren von ihrem langjährigen Coach Michael Roth getrennt und dessen Assistenten Heiko Grimm zum Cheftrainer befördert. (dpa)

