Klare Worte nach Debakel bei der MT Melsungen: „Das war erbärmlich“

Sehr klare Worte fallen bei der MT Melsungen nach dem Debakel bei der Partie gegen THW Kiel: „Das war erbärmlich.“

Felix Danner spielte schon bei der MT Melsungen, als sich der Klub in der Handball-Bundesliga sogar noch mit dem Thema Abstieg beschäftigen musste. „Aber so ein Spiel“, stellte der Kreisläufer nach dem 20:37-Debakel beim THW Kiel fest, „war noch nicht dabei. Wir haben komplett den Kopf verloren.“

Tatsächlich ergab sich das Melsunger Team in der Kieler Sparkassen-Arena fast widerstandslos in sein Schicksal. Wenn sich nicht 99 Prozent der Zuschauer in der Halle über den klaren Erfolg des THW gefreut hätten, die Besucher wären wohl auf die Idee gekommen, ihr Eintrittsgeld zurückzuverlangen. Klar, von zwei Hauptdarstellern war nur einer wirklich auf der Bühne am Europaplatz 1 anwesend: Kiel.

„Unser Auftritt war erbärmlich. Damit kannst du nicht mal in der 3. Liga ein Spiel gewinnen“, erklärte der immerhin fünfmal erfolgreiche Rechtsaußen Tobias Reichmann mächtig gefrustet. „Ich habe mich geschämt“, sagte Manager Axel Geerken tief enttäuscht. Nach zuvor drei Siegen in Folge war von einer breiten Brust bei den Nordhessen nichts zu sehen.

Trainer Heiko Grimm sprach von einem „kollektiven Blackout“. Im Verlauf der 60 Minuten wechselte er komplett durch, ohne dass sich eine spürbare Veränderung einstellte. Seine taktischen Maßnahmen verpufften ebenso. Einen Vorwurf machte sich der Coach selbst. Er hatte es im Vorfeld versäumt, sein Team auf die 5:1-Deckung der Kieler einzustellen. Der Gast hatte mit einer 6:0-Abwehr gerechnet. Jedenfalls fand die MT nie zu ihrem Spiel.

Etliche Gippefälle bei der MT Melsungen

Dass die Melsunger in der Woche durch etliche Grippefälle und einen pausierenden Julius Kühn (Weisheitszahn-OP) arg geschwächt waren, ließen die Gäste nicht als Entschuldigung gelten. Reichmann erklärte: „Auch mit 40 Grad Fieber kann man besser spielen als wir heute.“ Und Kreisläufer Danner ergänzte: „Wir hatten zwei gemeinsame Übungseinheiten. Das muss eigentlich reichen.“ Es reichte nicht. Wenn überhaupt, dann hatten die Kieler eine schwierige Vorbereitung. Denn eine zweiwöchige Wettkampfpause ist der THW eigentlich nicht gewohnt. „Wir haben diese Zeit gut genutzt“, sagte der überragende Schlussmann Niklas Landin. 50 Prozent aller Bälle, die auf seinen Kasten gingen, wehrte der Däne ab und trug somit maßgeblich dazu bei, dass der Abend für die MT zu einem Desaster wurde.

Wie die kommenden Tage für die Melsunger Spieler aussehen werden, wollte Grimm noch nicht verraten. Er sagte nur soviel: Alle Termine bleiben bestehen. Bei einer engagierten Vorstellung hätte er seinem Team möglicherweise einen zusätzlichen freien Tag zugestanden. So aber geht es direkt an die Aufarbeitung einer „Nicht-Leistung“ (Geerken). Am Sonntag, 7. Oktober, gastiert Göppingen in Kassel.

Vor der Reise nach Kiel hatte Grimm das Ziel formuliert: drei der nächsten vier Punktspiele und das Pokal-Achtelfinale in Wetzlar gewinnen. Noch lässt sich die Vorgabe in die Tat umsetzen. Aber der Trainer kann jetzt nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen: „Wir wollten mit einer gewissen Lockerheit die Aufgabe angehen. Das hat nicht funktioniert.“