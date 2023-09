Krimi mit Happy End dank Jonssopans: MT siegt dank eines Duos gegen Leipzig

Von: Maximilian Bülau

Probleme mit der linken Schulter: Elvar Örn Jonsson saß einige Zeit draußen. © Andreas Fischer

Es waren vor allem zwei Spieler der MT Melsungen, die dem Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig ihren Stempel aufdrückten.

Kassel – Der eine fehlte zwischenzeitlich sichtlich, stabilisierte dann wieder die Abwehr. Der andere erzielte mehr als ein Drittel der Melsunger Treffer. Würde man beide Namen kombinieren, dann würde so etwas wie Jonssopans dabei herauskommen, ein Island-Lette, der im linken und rechten Rückraum zuhause ist. Wir blicken auf die beiden entscheidenden Spieler der MT beim 28:27 (14:15)-Heimsieg gegen die Sachsen.

Elvar Örn Jonsson

Trainer Roberto Garcia Parrondo bedankte sich hinterher noch einmal besonders bei Elvar Örn Jonsson. Der 26-Jährige stand zwei Tage nach seinem Geburtstag natürlich in der Startsieben, kaum ein Spieler ist so wichtig für die MT, weil der Isländer auf beiden Seiten ein entscheidender Faktor sein kann – im Mittelblock sowie im linken Rückraum. Und in den ersten Minuten zeigte Jonsson gemeinsam mit seinen Nebenleuten auch gleich wieder, warum die Melsunger zu einem sehr unangenehmen Gegner für jedes Team in dieser Saison werden können. Erst in der fünften Minute schafften es die Gäste, mal einen Wurf auf das Tor von Nebojsa Simic abzufeuern, ansonsten stand die Abwehr erneut überragend stabil.

Doch in eben dieser fünften Minute prallten dann auch Jonsson und Leipzigs Luca Witzke zusammen. Der Isländer griff sich sofort an die linke Schulter, probierte es noch einmal kurz, zeigte dann aber an, dass es nicht weitergeht. Bis zur Pause saß er auf der Bank, legte sich zeitweise ein dickes Kühlpaket unterm Trikot auf die betroffene Stelle. „Ich habe etwas gespürt in der Schulter, irgendetwas ist passiert. Ich hoffe, es ist keine ernste Verletzung“, sagte Jonsson nach dem Spiel.

Jonssons Ausfall war sofort zu sehen im Spiel der MT. Die Leipziger schafften es plötzlich, Würfe aus kürzerer Distanz abzugeben. Und im Angriff lahmte die linke Seite bei der MT, da auch Jonssons Ersatz Julius Kühn nicht wirklich gut ins Spiel fand. Doch nach der Halbzeit kehrte Jonsson dann zurück. Er wirkte im Angriff zwar gehemmt, doch er stabilisierte die Abwehr sofort. Und deswegen bekam er von Parrondo dann auch ein Extra-Dankeschön nach dem Sieg.

Dainis Kristopans

Es war bezeichnend: Es waren nur noch wenige Sekunden zu spielen, die MT war in Ballbesitz, hätte mit einem weiteren Treffer wohl den Deckel auf diese Partie machen können. Dainis Kristopans lief trotzdem Richtung Bank, tauschte mit Ivan Martinovic. Es war das erste Mal, dass der 32-Jährige, mit Ausnahme zweier Strafen, durchschnaufen konnte. Kurz danach nahm Parrondo eine Auszeit und Kristopans kehrte zurück, zeigte Martinovic mit zwei Fingern an, dass er nur mal eine ganz kurze Zeit zum Durchatmen gebraucht hat. Zwar gelang auch dem Letten in der Folge nicht das entscheidende Tor. Doch dafür hatte er mit zehn Treffern zuvor maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass die MT dieses hin und her wogende Spiel für sich entschied. Teilweise bewegte sich Kristopans dabei, als sei er ein junger Turner, so grazil drehte er sich um die Gegenspieler.

„Es ist nicht wichtig, dass ich so viele Tore geworfen habe. Heute war die Taktik darauf ausgelegt, dass ich viel werfe. Das nächste Mal kann es wieder anders sein“, sagte der Lette hinterher bescheiden, nachdem er Autogramm um Autogramm geschrieben und für etliche Fotos parat gestanden hatte. Und er fügte nach seinem ersten Bundesliga-Spiel mit einer zweistelligen Trefferausbeute an, dass er sich auf den freien Sonntag freue. Den hatte er sich definitiv verdient. (Maximilian Bülau)