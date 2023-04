Lehrgang, Lemgo und viel Lust: Lemke arbeitet an seiner beruflichen Zukunft

Von: Björn Mahr

Teilen

Trainer im Jugendbereich: Finn Lemke. © Alibek Käsler

Sein 31. Geburtstag rückt näher. Doch bevor Finn Lemke am Sonntag im Kreise seiner Familie feiern darf, hat der langzeitverletzte Profi des Handball-Bundesligisten MT Melsungen noch einiges zu tun.

In dieser Woche weilt der 2,10-m-Hüne in der Sportschule Hennef – für den zweiten Teil der Trainerausbildung. Der Europameister von 2016, der nach dieser Saison seine Karriere offiziell beenden wird, strebt die B-Lizenz an. Längst hat er damit begonnen, neue Wege in seinem Sport zu begehen.

Er unterstützte schon diverse Projekte der Melsunger. Er arbeitete als Ballstars-Trainer. Er trainierte bei den Glückskindern des TV Arnsberg. Er engagierte sich in der Stützpunktarbeit für E- und D-Jugend. Und und und.

Wohin die Reise genau geht, steht noch nicht fest. Er hat ganz viel Lust. „Mein Ziel ist es, Kinder für den Handball zu begeistern. Ich will meine ganze Energie reinstecken“, erklärt Lemke. Er spricht dabei von „Wurzelarbeit“. Und die MT sei „ein großer Ast“.

Vor den Osterferien hospitierte er bei seinem früheren Klub TBV Lemgo – nicht im Profi-, sondern im Nachwuchsbereich. Normalerweise geschieht so etwas nur bei einem Team. Doch Lemke war ständig bei zweiter Mannschaft, A-, B- und C-Jugend der Lipper dabei. Geholfen hat ihm Bruder Jari, der für den B-Nachwuchs verantwortlich ist. „Ich konnte viel mitnehmen“, sagt Melsungens Lemke im Rückblick.

Jetzt ist er noch bis zum Freitag in Hennef. Zu den Lehrgangskollegen gehören mit Andrej Kogut und Tobias Schimmelbauer zwei langjährige Bundesligaspieler. Der letzte Abschnitt steht im Spästommer an.

Das kommende Wochenende gehört dann seiner Familie. Seine Frau ist schwanger. Sie erwarten ihr drittes Kind. (Björn Mahr)