Macht die Abwehr auch heute Spaß? MT Melsungen empfängt den SC DHfK Leipzig

Von: Björn Mahr

Teilen

Wichtig auch für die Melsunger Abwehr: Julius Kühn (rechts, hier beim Auftaktspiel gegen den Göppinger Tobias Ellebaek). © Dieter Schachtschneider

Handball-Bundesligist MT Melsungen erwartet heute den SC DHfK Leipzig. Anwurf in der Rothenbach-Halle ist um um 19 Uhr.

Kassel – Seit Sommer 2017 steht Julius Kühn bei der MT Melsungen unter Vertrag. In den vergangenen sechs Jahren hat er einiges beim nordhessischen Handball-Bundesligisten erlebt. Was selten während dieser Zeit gelang: ein Auftaktsieg. 2017? Pleite in Stuttgart. 2018? Niederlage gegen den SC Magdeburg. 2019? Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt. 2021? Unentschieden in Lemgo. 2022? Debakel bei den Rhein-Neckar Löwen. Lediglich zum Start der Serie 2020/21 durften die Melsunger jubeln: Kühn führte seine Mannschaft mit sechs Feldtoren zum 25:23 in Balingen.

Der 29:19-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen war erst der zweite Sieg, den er mit der MT an einem ersten Spieltag feierte. „Die Höhe des Erfolges gibt uns ein noch besseres Gefühl“, erklärt der Rückraum-Linke Kühn. „Es hat sich gezeigt, dass sich das in der Vorbereitung Erarbeitete ausgezahlt hat.“ Heute hat die MT ab 19 Uhr (Rothenbach-Halle) im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig die Möglichkeit, den guten Eindruck zu bestätigen.

Nur 19 Gegentreffer gegen Göppingen – das muss den Melsungern erst einmal ein Team nachmachen. Auch wenn erst ein Punktspiel absolviert ist – etwas lässt sich schon mal feststellen: Die Hintermannschaft der Melsunger macht Spaß. „Wir ergänzen uns gut und stellen eine starke Wand“, betont Kühn. „Jeder Mann kann in der Abwehr auf zwei, drei unterschiedlichen Positionen eingesetzt werden. Wir können kräftig durchwechseln.“

Dadurch können immer andere Spieler im Innenblock der 6:0-Abwehr eingesetzt werden. Das heißt: Für die Kontrahenten ist es schwierig, sich auf die Melsunger Verteidigung einzustellen. Einerseits bietet die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo mit Dainis Kristopans (2,15 m), Rogerio Moraes (2,04 m), Arnar Freyr Arnarsson (2,01 m), Julius Kühn und Adrian Sipos (beide 1,98 m) echte Hünen auf. Punktuell mischt aber auch ein eher klein gewachsener Akteur mit: Elvar Örn Jonsson, am Donnerstag 26 Jahre alt geworden, misst 1,88 m.

Hintergrund: Philipp Müller kommt auch nach Kassel Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden – darum geht es an diesem Wochenende für Philipp Müller, der mittlerweile beim SC DHfK Leipzig unter anderem im Bereich Sponsorenpflege und -akquise tätig ist. Der frühere Profi des Handball-Bundesligisten MT Melsungen feuert heute das Leipziger Team an, trifft aber auch seinen guten Kumpel Michael Allendorf (MT-Sportdirektor). „Ich hatte eine prägende Zeit bei der MT. Ich freue mich immer wieder, nordhessische Luft zu schnuppern.“

Allerdings wird schon deutlich, welchen Wert der Ungar Sipos für die MT hat. „Er ist extrem aggressiv, da geht kein gegnerischer Angreifer gern ins Eins-gegen-eins“, verdeutlicht der 30-jährige Kühn. Die Leipziger verfügen über viel Qualität im Rückraum. Die Mittelmänner Luca Witzke und Simon Ernst sind deutsche Nationalspieler. Ebenfalls ein Kandidat für die Spielsteuerung ist der im Sommer verpflichtete Andri Mar Runarsson, Sohn von Trainer Runar Sigtrygsson. Auf den Halbpositionen versprühen Angreifer wie Matej Klima, Oskar Sunnefeldt, Viggo Kristjansson und Rückkehrer Franz Semper Torgefahr.

Ob die Nordhessen die Aufgabe Leipzig meistern, hängt davon ab, wie sie sich im Angriff präsentieren. „Spiele gegen Leipzig sind immer eng“, stellt Kühn klar. Der Rückraum-Rechte Ivan Martinovic fügt hinzu: „Wir müssen weiter fokussiert bleiben.“ Eine wichtige Rolle in der Melsunger Offensive kommt dem quirligen Spanier Erik Balenciaga zu. „Erik zieht viele Spieler auf sich. Daran muss man sich als Nebenmann aber auch erst gewöhnen“, stellt Kühn fest.

Der Nationalspieler stand zum Auftakt im Schatten des Isländers Jonsson, der mit acht Treffern glänzte. Kühn (zwei Tore) stellt sich gern dem Konkurrenzkampf: „Ich weiß, wie schnell sich das ändern kann. Und ich fühle mich vom Körper gut.“ Vor einem Jahr hatte er im ersten Punktspiel gegen die Löwen einen Knöchelbruch erlitten – für ihn war der Abend in Mannheim also sogar doppelt bitter. (Björn Mahr)

Philipp Müller, früherer MT-Profi © Gabor Krieg via www.imago-images