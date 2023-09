„Es war Werbung für den Handball“ - Leipzigs Torwart Domenico Ebner vor Spiel bei MT Melsungen im Interview

Von: Björn Mahr

Teilen

Reißt seine Mannschaft mit: Leipzigs Torwart Domenico Ebner. © IMAGO/Picture Point

Italiens Nationaltorwart Domenico Ebner gastiert mit dem SC DHfK Leipzig morgen in der Kasseler Rothenbach-Halle bei der MT Melsungen.

Kassel – Er zählt zu den besten Torhütern der Handball-Bundesliga. Morgen ab 19 Uhr gastiert Domenico Ebner mit seinem neuen Klub SC DHfK Leipzig in der Kasseler Rothenbach-Halle bei der MT Melsungen. Der 29 Jahre alte Deutsch-Italiener, der in Freiburg im Breisgau geboren wurde, musste mit den Sachsen zum Auftakt eine 29:31-Heimniederlage gegen die Füchse Berlin hinnehmen. Es war das erste echte Montagsspiel in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Wir haben mit Ebner unter anderem über die anstehende Partie gegen die MT und sein Wiedersehen mit den ehemaligen Hannoveraner Kollegen Timo Kastening und Ivan Martinovic gesprochen.

Wie fühlt sich ein Bundesliga-Spiel am Montag an?

Es war definitiv nicht wie an einem Montag, eher wie an einem klassischen Sonntag. (schmunzelt) Der Dienstag kam mir dann wie ein Montag vor.

Was nehmen Sie aus Ihrem ersten Punktspiel als Leipziger Torwart mit?

Sehr viel. Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen. Beispielsweise: Um Berlin schlagen zu können, müssen auch die Kleinigkeiten passen. Die Atmosphäre in der Arena war toll. Unsere Fans haben gleich richtig Stimmung gemacht.

Hatte die Partie alles, was Handball ausmacht?

Es war echte Werbung für den Handball. Es war alles drin: gute Torwartparaden, schöne Tore aus dem Gegenstoß, die üblichen Fouls und auch Rote Karten. Es war spannend bis zum Schluss. Nur sehr schade, dass wir nicht gepunktet haben. Bis zur letzten Minute war ein Unentschieden möglich.

Wie war der Wechsel aus Hannover nach Leipzig, aus einer Großstadt in die nächste?

Spannend, aber unkompliziert. Was mir auffällt: Wenn du von einem Bundesligisten zum anderen wechselst, ist einiges neu. Man muss sich immer wieder an andere Abläufe gewöhnen, wenn man es mit einem neuen Trainer zu tun bekommt. Die Trainingstage sehen anders aus, und auch der Ablauf an einem Spieltag unterscheidet sich zu dem bei anderen Vereinen.

Zur Person: Domenico Ebner Domenico Ebner (29) ist seit diesem Sommer als Torwart beim Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig tätig. Zuvor stand er in der Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf und der SG BBM Bietigheim zwischen den Pfosten. Der gebürtige Breisgauer, dessen Mutter Italienerin ist, spielt seit einigen Jahren für die italienische Nationalmannschaft. „In mir steckt italienisches Blut. Das merkt man mir auch an“, sagt Ebner selbst, der immer die nötigen Emotionen ins Spiel hineinbringt. Seine Freundin ist die Bundesliga-Torfrau Nicole Roth vom Thüringer HC. Sie lebt in Erfurt, er in Leipzig. Am Samstag will sie ihrem Freund in der Halle in Kassel die Daumen drücken.

Wie wurden Sie im Team aufgenommen?

Sehr gut. Viele Spieler sind im Alter zwischen 26 und 29 Jahren – dazu gehöre ich selbst auch. Das hat es mir einfach gemacht, in einer Mannschaft mit diesen guten Jungs rasch anzukommen.

Welche Erwartungen knüpfen Sie an den Auftritt bei der MT Melsungen?

Die MT hat sich mit dem klaren Sieg gegen Göppingen viel Selbstvertrauen geholt. Ein Erfolg mit zehn Toren Differenz ist in der Bundesliga keine Selbstverständlichkeit. Mit Kristopans und Balenciaga sind bei den Melsungern gute Leute dazugekommen. Jonsson zeigt nun auch noch mehr seine Qualitäten …

Sie haben in der Vergangenheit aber schon einige Male der MT kräftig in die Suppe gespuckt.

Wir fahren natürlich nicht nach Kassel, um die Punkte da zu lassen. Die Liga ist sehr ausgeglichen besetzt. Nach den Erfahrungen der letzten Saison habe ich den Eindruck, dass man in Leipzig demütig an die Aufgaben herangeht. Das erkennt man daran, dass die Mannschaft offiziell kein Saisonziel formuliert hat. Unser Ziel muss es gegen Melsungen einfach sein, über die vollen 60 Minuten 100 Prozent zu geben und dem Kontrahenten bestmöglich Paroli zu bieten.

Wie sehr freuen Sie sich auf Timo Kastening und Ivan Martinovic?

Riesig. Das sind supergute Jungs. Wir schreiben uns immer noch zu Geburtstagen und zu diversen anderen Anlässen (schmunzelt). Ich hoffe, ich kann den Beiden das Torewerfen am Samstag etwas schwerer machen. (Björn Mahr)

Das sagt Ivan Martinovic über Domenico Ebner „Domenico ist immer gut drauf. Als wir 2019 nach Hannover wechselten, waren wir beide gerade abgestiegen, er mit Bietigheim, ich mit Gummersbach. Wir waren froh, dass wir die Chance bekamen, weiter in der ersten Liga zu spielen. Wir haben uns damals direkt gut verstanden. Ich weiß noch, dass er nach seinem Wechsel zu den Recken erst einmal die ganze Mannschaft zum Essen eingeladen hat – natürlich gab es Pasta. Sportlich kann ich sagen, dass sich Domenico mit den entsprechenden Übungen auf die jeweiligen Gegner sehr gut vorbereitet. Wenn er sich dann im Spiel vor den gegnerischen Werfern aufbaut, dann ist es schwer, an ihm vorbeizuwerfen.“

Ivan Martinovic, MT-Profi © Fischer, Andreas