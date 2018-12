Kehrmann vor Spiel gegen MT Melsungen: Ausfälle nicht thematisieren

Ein Weltmeister an der Seitenlinie des TBV Lemgo: Trainer Florian Kehrmann, hier in der Saison 2017/18 in der Kasseler Rothenbach-Halle.

Handball-Schlager am Sonntag ab 16 Uhr in Lemgo: Der Bundesligist TBV empfängt die MT Melsungen. Wir haben vorab mit TBV-Trainer Florian Kehrmann gesprochen.

Nach zwei Siegen und einem Unentschieden gehen die Lipper moralisch gestärkt in die Begegnung. Im Gespräch mit dieser Zeitung äußert sich TBV-Coach Florian Kehrmann nicht nur über die Aussichten für das Duell mit der MT, sondern schaut auch auf die Nationalmannschaft und die anstehende Heim-WM.

Als die Nominierung am Montag für den vorläufigen WM-Kader herauskam, haben Sie sich mehr gefreut oder mehr geärgert?

Florian Kehrmann: Natürlich ist es schade, dass unser Tim Hornke nicht dabei ist. Er hätte es sicher verdient gehabt. Ich finde auch, dass der Bundestrainer ein gewisses Risiko damit eingeht, nur zwei Rechtsaußen zu nominieren. Für Tim Suton hat es mich sehr gefreut – umso mehr, weil er gerade erst einige Verletzungsprobleme überwunden hat.

Inwieweit müssen Sie Tim Hornke nun etwas aufbauen?

Kehrmann: Er hat damit gerechnet, dass seine Chancen nicht so groß sind. Ich gehe davon aus, dass er mit der Nachricht vernünftig umgehen wird. Zumal seine Frau schwanger ist und Tim Ende Januar/Anfang Februar Vater wird. Da hat er etwas, worauf er sich freuen kann.

+ 2007 in Köln: Florian Kehrmann (links) begießt nach dem WM-Triumph freudetrunken Bundestrainer Heiner Brand mit Champagner. © Achim Scheidemann/dpa

Sie waren beim Wintermärchen dabei. Denken Sie in diesen Tagen schon ein bisschen öfter an die Handball-WM 2007?

Kehrmann: Man bekommt es immer mehr mit. Durch die Nominierung wird jetzt noch mehr über die WM geredet. Ich werde auch häufiger darauf angesprochen. Ich plane auch selbst, mir Spiele anzuschauen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie toll die Stimmung damals in ganz Deutschland war. Es ist schade, dass das Finale in Dänemark und nicht wieder in Köln ausgetragen wird. Aber auch die Halle in Herning kann ein Ziel für die DHB-Auswahl sein.

Nun wartet erst einmal die Aufgabe gegen die MT. Wie sehr hat der Punktgewinn in Leipzig die Mannschaft gepuscht?

Kehrmann: Nach zwei souveränen Heimsiegen über Stuttgart und Bietigheim hatten wir eine schwere Trainingswoche mit einigen Ausfällen. Uns stand in Leipzig nur noch ein gelernter Innenblockspieler zur Verfügung, und der Gegner war komplett. Deshalb ist dieser Punkt viel wert. Klar, dass mein Team und ich uns sehr über den Ausgang gefreut haben.

Die MT muss zurzeit auch einige Spieler ersetzen. Das dürfte Ihnen also bekannt vorkommen oder?

Kehrmann: Nein, ich finde auch, dass man die Ausfälle nicht so sehr thematisieren sollte. Uns haben gegen Stuttgart drei Stammspieler gefehlt, und wir haben mit einem guten System die Aufgabe bewältigt. Beide Teams sind in der Lage, die Partie am Sonntag zu gewinnen.

Inwieweit müssen Sie sich besonders mit Melsungens Blitztransfer Roman Sidorowicz beschäftigen?

Kehrmann: Ein echter Ersatz für Domagoj Pavlovic kann er natürlich nicht sein. Sidorowicz ist ein Ergänzungsspieler mit einer sehr guten Dynamik. Solche Akteure können einer geschwächten Mannschaft in solchen Situationen immer helfen. Wir haben selbst vor zwei Wochen mit Dani Baijens aus Flensburg einen Handballer aus dieser Kategorie verpflichtet. Dabei ging es uns auch darum, die Qualität im Training hochzuhalten.

Am Sonntag gibt es ein Wiedersehen mit einigen guten Bekannten: Finn Lemke, Arjan Haenen, Timm Schneider – und MT-Trainer Heiko Grimm war ihr Nationalmannschaftskollege. Wie groß ist die Vorfreude auf die Partie?

Kehrmann: Die Handball-Bundesliga ist eine kleine große Familie. Zu Melsungens Kapitän Finn Lemke habe ich immer noch guten Kontakt. Vor und nach dem Spiel werden wir sehr freundschaftlich miteinander umgehen. Auf dem Feld werden wir aber alles dafür tun, dass wir uns nach den 60 Minuten freuen dürfen.

