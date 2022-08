Neuzugang des Handball-Bundesligisten MT Melsungen: David Mandic, Linksaußen mit besonderer Qualität

Von: Björn Mahr

Ehrgeizig: Melsungen Neuzugang David Mandic (vorn). Im Hintergrund am Boden: MT-Kollege Agustin Casado und Lemgos Lukas Hutecek. © Pressebilder Hahn

Heute stellen wir einen weiteren Neuzugang des Handball-Bundesligisten MT Melsungen vor: David Mandic kann auch auf einer Halbposition decken. Die MT testet heute ab 16 Uhr in Kassel gegen den VfL Gummersbach.

Kassel - Wenn sich Handball-Bundesligist MT Melsungen vor dieser Saison auf einer Position erheblich verjüngt hat, dann auf der linken Außenbahn. Dort, wo bis zum Frühling Yves Kunkel (28 Jahre/zum TV Homburg) und der neue MT-Sportdirektor Michael Allendorf (35) ein Duo bildeten, ist nun der erst 24-jährige David Mandic erste Wahl. Unterstützung erhält der kroatische Nationalspieler von den talentierten Ben Beekmann (19) und Florian Drosten (18).

Als „sensationell“ bezeichnet Allendorf, wie sein Nachfolger in der Abwehr agiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Linksaußen kann Mandic auch auf einer Halbposition verteidigen. „Das macht er bislang überragend“, sagt Allendorf.

Während des Sparkassencups, den die Nordhessen zum zweiten Mal in Folge zu ihren Gunsten entschieden, bewies Mandic, dass er zu den Mentalitätsspielern zählt. Das will der Rechtshänder auch beim Testspiel heute ab 16 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen den Erstliga-Rückkehrer VfL Gummersbach unter Beweis stellen. „David ist gierig nach dem Ball und er will Zweikämpfe haben“, lobt Allendorf die Neuerwerbung und ergänzt: „Unser Ziel ist es, uns zu verbessern. Das ist uns auch auf dieser Position gelungen.“

Mandic kann trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung vorweisen. 148 Tore erzielte er in den vergangenen vier Jahren für seinen Ex-Klub RK Zagreb in der Champions League. Bei der Europameisterschaft 2020 steuerte er unter anderem drei Tore zum 25:24-Sieg der Kroaten im wichtigen Hauptrundenspiel in Wien gegen Deutschland bei. „Das war super, und die Halle war richtig voll“, erinnert sich der 24-Jährige. Tausende Kroaten verwandelten die Wiener Stadthalle in ein Tollhaus. Kurze Zeit später sicherten sich Mandic und seine Teamkollegen beim Finale in Stockholm EM-Silber.

In diesem Winter sorgte er für Schlagzeilen, als er bei der Europameisterschaft in der Slowakei und in Ungarn in einer Partie nicht nur die Rote, sondern auch die Blaue Karte sah – nach einem Foul gegen Frankreichs Kentin Mahé. Die Szene war Auslöser für eine Rudelbildung. Mandic wurde für zwei Spiele gesperrt.

Was ihn in der Bundesliga erwartet, weiß er aus etlichen Begegnungen in der Königsklasse. Im vergangenen Herbst verlor er beispielsweise mit Zagreb in Kiel 28:36. „Ich habe schon gegen viele gute Mannschaften gespielt“, sagt Mandic. „Jetzt bin ich froh, hier zu sein, bei einem Klub aus der stärksten Liga der Welt.“

Um sich mit seinen Kollegen rasch gut verständigen zu können, belegt der 24-Jährige, der 2021 seine langjährige Freundin Ana heiratete, bereits einen Deutsch-Kurs. Beim Einstieg helfen können ihm Domagoj Pavlovic und Ivan Martinovic, zwei Landsleute und Teamkollegen aus der kroatischen Nationalmannschaft. (Björn Mahr)

Hintergrund Karten für das heutige Testspiel gibt es einheitlich für fünf Euro an der heute ab 14.30 Uhr geöffneten Tageskasse. Die Einnahmen gehen an die Ukraine-Hilfe. Der Erlös aus dem Verkauf der Original-Trikots aus der Vorsaison, den der Fanclub Bartenwetzer erneut verantwortet, wird der von der Flutkatastrophe 2021 schwer getroffenen Gemeinde Schuld im Ahrtal gespendet.