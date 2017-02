MT Melsungen in Finnland: Eine Reise ins Unbekannte

Kassel/Hämeenlinna. Trainer Michael Roth trat 1981 mit dem Junioren-Nationalteam zur WM in Finnland an. Jeffrey Boomhouwer und Arjan Haenen bestritten mit der Auswahl der Niederlande im Januar drei Testspiele in der Nähe der finnischen Hauptstadt.

Und Patrik Fahlgren und Johan Sjöstrand machten privat mal aus ihrer schwedischen Heimat einen Abstecher nach Helsinki.

Wenn die Handballer der MT Melsungen am Sonntag ab 15 Uhr im EHF-Pokal in der Elenia Arena in Hämeenlinna gegen Cocks aus Riihimäki antreten, betreten die meisten Profis des Bundesligisten im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Es wartet eine Reise ins Unbekannte - zumindest für Michael Müller mit nettem Nebeneffekt. Der Kapitän hat in seinem Wohnzimmer eine Karte. Für jedes neue Land, in das er kommt, darf er das entsprechende Feld freirubbeln - und in Finnland war er noch nicht.

Handball in Finnland

Als die Niederländer zu drei Tests Anfang des Jahres bei den Skandinaviern gastierten, verloren sich nie mehr als 150 Fans in den Hallen. Das Interesse an diesem Sport ist gering. Im Wissen, es bald wieder mit einzelnen Akteuren zu tun zu bekommen, achtete Haenen genau auf seine Gegenspieler: „Cocks hat ein paar gute Leute.“ Von fünf aktuellen Nationalspieleren waren vier seine Gegner: Kreisläufer Robin Sjöman, die Linksaußen Teemu Tamminen und Jani Tuominen sowie Rechtsaußen Roni Syrjälä. Nur der Halblinke Nico Rönnberg fehlte.

Die Ergebnisse waren eindeutig: Die Holländer gewannen einmal 34:17, einmal 35:23. Ein Duell endete 28:28. Spannender waren aus Haenens Sicht fast die Fahrten zu den Spielorten: „Obwohl da meterhoch Schnee lag, ist der finnische Busfahrer immer 100 Stundenkilometer gefahren.“

Finnlands Nummer eins

In der dritten Qualifikationsrunde überraschte das Team aus Riihimäki, als es den polnischen Vertreter Gornik Zabrze ausschaltete. In eigener Halle feierte es dabei einen 30:19-Kantersieg. Im Gegensatz zu allen anderen finnischen Erstligisten genügt Cocks durchaus professionellen Ansprüchen. Um mehr gefordert zu werden, startet die Mannschaft zudem in der baltischen Handball-Liga und ist in diesem Wettbewerb eines der Zugpferde. Zum Kader gehören unter anderen etliche Russen und Weißrussen. Die Leistungsträger sind Mittelmann Aliaksandr Bachko und Kreisläufer Yury Lukyanchuk.

Europacupspiel in Finnland

„Das ist das größte Spiel in unserer Vereinsgeschichte“, sagt Cocks-Manager Tommi Lindroos, „wir sehen unsere Chancen realistisch. So eine starke Handball-Mannschaft hat noch nie in Finnland gespielt, wir wollen Melsungen aber einen großen Kampf liefern.“

Die Gäste können nach dem Heimerfolg vor einer Woche gegen Benfica Lissabon einen wichtigen Schritt im Kampf um den angestrebten Gruppenplatz eins machen. „Wenn alles normal läuft, setzen wir uns durch“, sagt Trainer Roth, „aber wir kennen Gegner und Halle nicht und müssen die Aufgabe ernst nehmen.“ Zumindest ist seinen Mannen etwas Unterstützung gewiss. Zwei Dutzend Fans aus den Fanklubs in Kassel und Melsungen machen sich seit gestern auf den Weg. Auch für sie ist es eine Reise ins

Die Melsunger Reiseroute

Am Samstagmorgen fahren die Melsunger im Bus zum Flughafen nach Frankfurt. Von dort geht es weiter im Flieger nach Helsinki. Nach der Ankunft bringt ein Bus die Mannschaft nach Hämeenlinna, wo das Team bis Montag gastiert. Am Montag wird der Bundesligist nach Helsinki chauffiert. Am Nachmittag besteigt das Team wieder ein Flugzeug. Die Maschine bringt die Mannschaft nach Hamburg. Denn weil die MT bereits am Mittwoch ab 20.15 Uhr ein Punktspiel beim THW Kiel hat, lohnt sich keine Rückkehr nach Melsungen. So bereitet sich das Team an der Ostsee auf die Aufgabe beim Rekordmeister vor.

Fragezeichen hinter Danner

Vor der Abreise am Samstag zum Europacup-Spiel nach Finnland ist noch nicht klar, ob die MT Melsungen dasselbe Personal zur Verfügung haben wird wie beim 30:22-Heimsieg in der Handball-Bundesliga gegen HBW Balingen-Weilstetten. Johannes Sellin (Fuß) und Timm Schneider (Schulter) waren nach der Begegnung leicht angeschlagen. Es bleibt abzuwarten, ob beide gegen Riihimäki Cocks auflaufen können.

Bei Felix Danner (Rückenprobleme) sieht dies anders aus. Laut Mannschaftsarzt Dr. Bernd Sostmann, der das Team bei der Partie in Hämeenlinna medizinisch betreuen wird, käme ein Einsatz für den Kreisläufer zu früh. Danner reist allerdings mit nach Finnland. Spätestens gegen den THW Kiel am Mittwoch sollte er fit sein.