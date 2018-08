MT-Sommerparty mit 700 Fans: Kapitän Finn Lemke als launiger Erzähler

Kassel. Zwischen der Teamvorstellung im Melsunger Schlossgarten und der Sommerparty lagen nur vier Wochen. Aber die Zeit hat gereicht, dass die 700 Fans im Kasseler Audi-Zentrum des MT-Partners Glinicke viel Neues aus dem Lager der Bundesliga-Handballer erfuhren.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Autohaus fiel vor allem der trockene Humor des neuen Kapitäns Finn Lemke auf . So schilderte der gebürtige Bremer seine Eindrücke aus dem Trainingslager in Esslingen und wies auf das Wasserballspiel hin. „Für meine Mitspieler war es anstrengend, für mich ging’s.“ Lemke misst 2,10 m – er hatte als einziger MT-Profi Boden unter den Füßen, als sein Kopf aus dem Wasser guckte.

Im Gespräch mit MT-Sprecher Bernd Kaiser gab der Hüne zudem Einblicke in die Aufgabenverteilung im Team. So hat Neuzugang Yves Kunkel den Rechtsaußen Tobias Reichmann als Musikbeauftragten abgelöst. Lemke erzählte launig: „Tobi, Deine Auswahl war gewöhnungsbedürftig.“ Reichmann bewacht jetzt die Teamkasse.

+ Der Kapitän und sein Stellvertreter: Finn Lemke (links) und Tobias Reichmann schrieben bei der Teamvorstellung im Autohaus fleißig Autogramme. © Andreas Fischer

Auch ein anderer Nationalmannschaftskollege bekam sein Fett weg: Julius Kühn. Der Torjäger ist für die Leibchen zuständig. Doch in der letzten Saison waren sie laut Lemke „nicht so super-sauber“. Kühn bekommt aber eine neue Chance. „Julius darf sich verbessern und nimmt Tipps gern entgegen“, ließ der Kapitän die Besucher wissen. Die Kritik mochte der Angreifer nicht so unkommentiert stehen lassen: „Erstens war mein Leibchen immer sauber, und außerdem habe ich in der letzten Saison immer bei Ari Haenen, unserem Waschbeauftragten, gefragt, ob ich die Maschine nutzen könnte. Da hieß es immer, sie sei defekt.“

Aufgelöst wurde die Frage, wie denn nun eigentlich der Spitzname von Youngster Dimitri Ignatow sei. Freunde rufen den U20-Nationalspieler gern Dimi, aber im Team hat sich jetzt Igni durchgesetzt. Was an Timm Schneider liegt: Dem Spielmacher war mal Dimi entfallen – und er entschloss sich kurzerhand für eine Verniedlichung des Nachnamens.

+ Die vier MT-Neuzugänge: (von links) Dimitri Ignatow, Simon Birkefeldt, Domagoj Pavlovic und Yves Kunkel. © Andreas Fischer

Nach den Interviews schrieben die Spieler Autogramme und mischten sich unter die Besucher. Zwar kamen weniger Fans als zur rauschenden Premiere im Vorjahr, MT-Manager Axel Geerken und Marketingchefin Christine Höhmann zogen dennoch zufrieden Bilanz: „Für die Temperaturen können wir nichts. Die Resonanz ist absolut positiv,“

