MT Melsungen live: Im letzten Spiel zu Gast beim Meister

Anwurf am Samstag um 16 Uhr

+ © Käsler/nh Szene aus dem Hinspiel: Ab der kommenden Saison ist der Noch-Melsunger Momir Rnic ein Löwe. © Käsler/nh

Finale in der Handball-Bundesliga: Am letzten Spieltag tritt die MT Melsungen heute bei den bereits als Deutscher Meister feststehenden Rhein-Neckar Löwen an.