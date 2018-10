MT Melsungen gastiert am Mittwoch in Zierenberg

Kassel. 500 Handball-Fans aus der Region fiebern dem morgigen Abend entgegen. Ab 19.30 Uhr gastiert Bundesligist MT Melsungen zu einem freundschaftlichen Vergleich beim HSC Zierenberg. Für die Partie gibt es noch einige Restkarten.

Die Melsunger können nicht mit voller Kapelle im Altkreis Wolfhagen antreten: Finn Lemke, Julius Kühn und Tobias Reichmann sind mit der deutschen, Torwart Nebojsa Simic mit der montenegrinischen Nationalmannschaft unterwegs. Simic trifft morgen mit seinen Landsleuten auf die Färöer Inseln, am Sonntag gastiert Montenegro in der Ukraine. Die deutsche Mannschaft bekommt es am Mittwoch ab 19 Uhr in der Wetzlarer Rittal-Arena mit Israel zu tun. Am Sonntag steht noch ein Gastspiel in Pristina/Kosovo an.

Da bei der MT zudem Michael Müller und Timm Schneider verletzt sind und Dimitri Ignatow zum Lehrgang der DHB-Juniorenauswahl nach Warendorf muss, muss Coach Heiko Grimm improvisieren. So wird Co-Trainer Arjan Haenen auf Rechtsaußen aushelfen. Im Tor soll Nachwuchsmann Glenn Eggert den erfahrenen Johan Sjöstrand entlasten. „Glenn ist ein Riesentalent, das wir weiter fördern wollen“, betont Grimm. (bjm)