Melsunger Jugendhandballer sind die Nummer eins in Hessen

Die intensive Nachwuchsförderung macht sich bezahlt: Nach den ersten Saisonspielen liegen die A- und B-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen ganz vorn.

In der 1. Handball-Bundesliga stehen die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen zurzeit deutlich besser da als die MT Melsungen. Doch bei der männlichen A-Jugend ist die Situation anders: Die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen, der Nachwuchs der MT, hat in der Bundesliga Mitte nach fünf Spieltagen noch keinen einzigen Punkt abgegeben.

Dieses Kunststück brachten von den 48 Teams in den vier Staffeln ansonsten nur noch Flensburg, Kiel und die Junglöwen aus Mannheim fertig. Dazu passt, dass die B-Jugend ebenfalls verlustpunktfrei die Tabelle in der Oberliga Hessen anführt und die C-Jugend in derselben Klasse mit lediglich einer Niederlage auf Rang zwei liegt.

„Seit fünf Jahren haben wir darauf hingearbeitet. Allerdings hätten wir nicht gedacht, dass es gleich so gut läuft“, sagt MT-Jugendkoordinator Axel Renner. Nun wird der Klub dafür belohnt, dass er entsprechende Strukturen geschaffen hat – beispielsweise durch die Verpflichtung von gut qualifizierten Trainern.

„Von der aktuellen Entwicklung her“, sagt Melsungens Manager Axel Geerken, „haben wir aus meiner Sicht zurzeit eines der stärksten Nachwuchsleistungszentren.“ Zu Beginn dieses Jahres wurde dem Verein erstmals das Jugendzertifikat mit Stern verliehen – die höchste Auszeichnung, die der Deutsche Handballbund (DHB) für Nachwuchsarbeit vergibt.

Dabei erinnern die aktuellen Erfolge der mJSG an die besten Zeiten der SG Wallau-Massenheim, die unter anderem 2005 mit der A-Jugend Deutscher Meister wurde. Zu diesem Team zählte seinerzeit ein gewisser Michael Allendorf – der Linksaußen ist mittlerweile seit acht Jahren eine feste Größe im MT-Profiteam. „Wir haben jetzt einige Talente, die den Sprung in die 1. Liga schaffen können“, sagt Geerken erwartungsvoll.

Der hervorragende Start in diese Spielzeit hat allerdings auch damit zu tun, dass sowohl in der A- als auch in der B-Jugend nun viele Spieler dem älteren Jahrgang angehören. Das trifft beim A-Nachwuchs etwa auf die Ex-Baunataler Jona Gruber und Julian Damm, den Tschechen Tomas Piroch sowie Torwart Glenn Eggert zu.

Einige Spieler trainieren mittlerweile bis zu sieben-, achtmal in der Woche. Gruber, Piroch und Eggert sind sogar bei der ersten Mannschaft ab und an dabei. Einziger aktueller Jugendnationalspieler im Kader ist der erst 16 Jahre alte Rückraumstratege Ole Pregler.

„Wir wollen unsere Position als Nummer eins in Hessen zementieren, wir haben aber auch den Traum, bei der A-Jugend Deutscher Meister zu werden“, erklärt Renner. Am Sonntag steigt ab 15.45 Uhr in der Melsunger Stadtsporthalle erst mal das Topspiel gegen den Verfolger HSG Dutenhofen/Münchholzhausen.

Dann dürfen sich die jungen Melsunger ruhig die erste MT-Mannschaft zum Vorbild nehmen, denn diese hat in dieser Saison bereits zweimal gegen die HSG Wetzlar, das Männerteam der Mittelhessen, gewonnen.