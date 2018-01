Melsunger steigen in die Vorbereitung ein

+ Michael Roth

Melsungen. Am Mittwoch um 10 Uhr ist der Kurzurlaub vorbei. Mit einem Krafttraining im Fitnessstudio in Guxhagen steigen die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen in die Wintervorbereitung auf die am 11. Februar (15 Uhr, Kassel, gegen SC DHfK Leipzig) beginnende Restrunde ein.