MT Melsungen startet mit drei Heimspielen in die neue Saison

Von: Björn Mahr

Haben am 27. August das erste Saisonspiel: die MT-Profis (von links) Dimitri Ignatow, Kai Häfner und Ivan Martinovic. © Dieter Schachtschneider

Jetzt steht es fest: Für Handball-Bundesligist MT Melsungen geht die Saison 2023/24 mit drei Heimspielen los. Zum Auftakt geht es gegen Göppingen.

Am Sonntag, 27. August, geht die Handball-Bundesliga-Saison los: Dann stellt sich Frisch Auf Göppingen ab 16.30 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle vor. Es folgen Heimauftritte gegen den SC DHfK Leipzig (Samstag, 2. September, 19 Uhr) und gegen den HSV Hamburg (Donnerstag, 7. September, 19 Uhr).

„Dieses Programm hat alles, Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall gibt es uns die Chance, gleich gut zu starten und uns einen Schub für die neue Runde zu geben“, sagt MT-Kapitän Kai Häfner, „es bedeutet aber auch, dass wir die sechswöchige Vorbereitung gut nutzen müssen, um gleich voll da zu sein.“

MT Melsungen: Erster Kracher wartet auswärts

Der Grund für dieses Heimspiel-Festivals: Wegen Hallenbelegung kann Leipzig am zweiten Spieltag nicht vor heimischer Kulisse antreten – deshalb wurde das Heimrecht getauscht.

„Am ersten Spieltag sind noch Ferien. Wir hoffen, dass viele Fans in die Halle kommen und uns unterstützen. Das ist gerade zum Auftakt enorm wichtig“, sagt Melsungens Sportdirektor Michael Allendorf.

Der erste Kracher der Spielzeit wartet am 10. September auswärts. Dann müssen die Nordhessen ab 15 Uhr beim Deutschen Meister und Champions-League-Teilnehmer THW Kiel ran.

Neuer TV-Partner, neue Anwurfzeiten

Da es einen neuen Rechteinhaber für die Handball-Bundesliga (HBL) gibt und Dyn nun als TV-Partner zur Verfügung steht, ändern sich auch die Anwurfzeiten. So bestreitet Melsungen zum ersten Mal seit langer Zeit am 15. September wieder ein Spiel am Freitagabend. Dann gastiert der TVB Stuttgart mit den Ex-Melsungern Silvio Heinevetter, Marino Maric und Jan Forstbauer an der Fulda. Exakt zwei Wochen später steht das nächste Freitagsspiel an. Es geht dann gegen die TSV Hannover-Burgdorf, den Ex-Klub der Melsunger Profis Kai Häfner, Timo Kastening und Ivan Martinovic.

Spieltage werden ab der neuen Saison zwischen Donnerstag und Montag ausgetragen. Erstmals an einem Montag sind die Nordhessen am 16. Oktober gefordert, wenn der HC Erlangen ab 19 Uhr in Kassel antritt. (Björn Mahr)

Die ersten neun Spieltage der MT Sonntag, 27. August, 16.30 Uhr: Göppingen (H). Samstag, 2. September, 19 Uhr: Leipzig (H). Donnerstag, 7. September, 19 Uhr: Hamburg (H). Sonntag, 10. September, 15 Uhr: Kiel (A). Freitag, 15. September, 19 Uhr: Stuttgart (H). Sonntag, 24. September, 16.30 Uhr: Lemgo Lippe (A). Freitag, 29. September, 20 Uhr Hannover-Burgdorf (H). Samstag, 7. Oktober, 19 Uhr: Bergischer HC (A). Montag, 16. Oktober, 19 Uhr: HC Erlangen (H).