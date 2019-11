Der MT-Gegner im Europapokal: Olympiakos ist viel mehr als nur Fußball

Die brasilianische Legende Rivaldo, den früheren französischen Weltmeister Christian Karembeu und Augsburgs isländischen Torjäger Alfred Finnbogason verbindet nicht nur die Liebe zum Fußball.

Nein, sie spielten auch schon für denselben Klub: Olympiakos Piräus.

Dabei ist Olympiakos weitaus mehr als nur Fußball. „Im Sport ist es die Nummer eins im Land“, sagt Grigorios Sanikis. Der 39-Jährige spielt selbst für die Handballer des Vereins und ist am Samstag ab 19 Uhr mit Piräus im Europacup in Kassel bei seinem früheren Arbeitgeber MT Melsungen zu Gast. Zwar dominieren er und seine Mitstreiter die heimische Liga, auf europäischer Bühne haben die Hafenstädter aber wenig zu bestellen.

Nicht zu vergleichen mit der Situation in anderen populären griechischen Sportarten. Die Olympiakos-Fußballer, deren Abteilung schon 1979 aus dem Stammverein ausgegliedert wurde, haben gerade erst dem FC Bayern München in der Champions League einiges Kopfzerbrechen bereitet. In der Hafenstadt hatte Piräus den deutschen Rekordmeister beim 2:3 am Rand eines Punktverlusts. Durch ein Tor von Youssef El-Arabi lag Olympiakos sogar 1:0 vorn.

Zu den Aushängeschildern der Rot-Weißen gehören aber vor allem die Basketballer. Seit 2000 ist das Team aus Piräus festes Mitglied der Euro-League und gewann diesen Wettbewerb in diesem Zeitraum schon zweimal.

Kurios: Da Olympiakos im Frühling dieses Jahres zum Playoff-Duell gegen den Erzrivalen Panathinaikos Athen nicht antrat, gab es für Piräus den Zwangsabstieg in die zweite Liga. Dort tritt der Klub in dieser Saison mit einer verjüngten Mannschaft an – die Stars um den serbischen Center Nikola Milutinov werden nur in der Euro- League eingesetzt. Die Heimspiele des Teams werden in der Arena „Stadion des Friedens und der Freundschaft“ ausgetragen. Fassungsvermögen: 15 000 Plätze. Die Multifunktionshalle diente auch als Spielstätte bei den Sommerspielen 2004 in Athen.

Die Handballer tragen ihre Heimspiele dagegen in der Melina-Mercouri-Halle aus. Dort finden etwa 1800 Zuschauer Platz. Am meisten Stimmung kommt darin auf, wenn die Volleyballer von Olympiakos ihre Einsätze haben. Das Team triumphiert national genau so oft wie der FC Bayern in Deutschland im Fußball. Auch die Frauenmannschaft des Vereins bestimmt seit einigen Jahren eindrucksvoll das Geschehen.

Sogar schon zweimal Champions-League-Sieger waren die Wasserballer von Piräus – zuletzt 2018. Internationalen Ruhm erlangte auch Olympiakos-Speerwerferin Mirela Manjani – sie wurde zweimal Weltmeisterin (1999 und 2003) und holte zwei olympische Medaillen: In Sydney 2000 gab es Silber, vier Jahre später in Athen sichert sie sich Bronze.

Die Handballer schaffen es zumindest punktuell, aus dem Schatten anderer Abteilungen zu treten. Am Mittwoch gewann Olympiakos das Topspiel beim Tabellendriten Paok Saloniki 26:22 und grüßt von der Tabellenspitze – mal wieder.