MT: Heimspiel gegen Rhein-Neckar Löwen am 7. Februar verlegt

Die MT Melsungen muss umplanen: Wie der Handball-Bundesligist mitteilte, muss das erste Heimspiel nach der WM-Pause verlegt werden.

Eigentlich hätten die Rhein-Neckar Löwen am 7. Februar in der Kasseler Rothenbachhalle zu Gast sein sollen. Doch die Löwen zogen eine vor der WM von der Liga festgelegte Option. Demnach kann eine Mannschaft eine Verlegung beantragen, wenn einer oder mehrere ihrer Spieler am WM-Halbfinale beteiligt sind.

Das trifft bei den Löwen mit den Schweden Andreas Palicka und Albin Lagergren sowie dem Franzosen Romain Lagarde zu. Die Liga gab dem Antrag statt. Wann die Partie gegen die MT nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Für die Melsunger, die bislang zehn von 38 Saisonspielen absolviert haben, wird der Terminplan damit noch voller. Denn es werden schon neue Termine für die coronabedingt ausgefallenen Partien gegen Flensburg, Kiel, Stuttgart und Ludwigshafen gesucht. Fest stehen bislang nur diese neu angesetzten Duelle: in Hannover am 25. Februar und zuhause gegen Magdeburg am 28. Februar. Für die MT geht es jetzt also erst am 11. Februar mit einem Auswärtsspiel in Essen los.