MT Melsungen an Nationalspieler Yves Kunkel interessiert?

+ Gabor Langhans © Koch

Kreisläufer Felix Danner und Rückraummann Gabor Langhans erwarben in Leipzig die Trainer-B-Lizenz. Die Ausbildung fand zuvor in der Sportschule Hennef statt. Danner, dessen Vertrag als MT-Spieler noch bis 2019 läuft, denkt noch nicht an sein Karriereende. „Ich fühle mich gut, möchte aber schon mal in den Trainerbereich reinschnuppern“, erklärt der 32-Jährige. Gut möglich, dass er in der nächsten Saison das eine oder andere Jugendtraining in Melsungen leiten wird.