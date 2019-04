MT Melsungen baut auf Julius Kühn: Vertrag bis 2024 verlängert

Arbeitet fleißig an seinem Comeback: Julius Kühn (hier beim MT-Partner BLU in Guxhagen).

Erst Finn Lemke, dann Lasse Mikkelsen und nun Julius Kühn. Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den nächsten Leistungsträger langfristig an sich gebunden.

Rückraumschütze Kühn wurde als erster Profi aus dem aktuellen MT-Kader bereits mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet Das heißt: Er bleibt vier weitere Jahre bei den Melsungern. Sein jetziges Arbeitspapier galt bis zum Sommer 2020.

„Wir mussten Überzeugungsarbeit leisten. Aber Julius glaubt an unseren Weg, und das macht uns stolz“, erklärt Trainer Heiko Grimm. Zurzeit arbeitet der wurfgewaltige Rechtshänder an seinem Comeback und verbringt viel Zeit mit Krafttraining beim MT-Partner BLU in Guxhagen. Im vergangenen Herbst hatte Kühn bei einem EM-Qualifikationsspiel im Kosovo einen Kreuzbandriss erlitten. Voraussichtlich wird er erst in der nächsten Saison wieder auflaufen und seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen können.

„Ich habe mit Melsungen noch viel vor“, betont Kühn. Er möchte unbedingt mit dem Klub aus Nordhessen ins internationale Geschäft. „Und man sieht ja: Es tut sich aktuell einiges bei der MT“, ergänzt der 26-Jährige mit Blick auf die jüngsten Verpflichtungen der Nationalmannschaftskollegen Kai Häfner und Silvio Heinevetter.

Auch Melsungens Manager Axel Geerken freut sich über diese Personalie: "Julius Kühn ist ein sehr wichtiger Baustein in unserem Mannschaftsgefüge im Hinblick auf die nächsten Jahre. Er gehört in der Nationalmannschaft wie auch bei uns zu den absoluten Leitfiguren."

