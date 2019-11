MT Melsungen: Europapokal-Spiel bei Olympiakos Piräus ausverkauft

Grigorios Sanikis und Claus Schiffner in der Halle Melina Merkouri.

Sie sind gut gelandet. Die Handballer des Bundesligisten MT Melsungen sind planmäßig am Samstagmittag in Athen eingetroffen.

Am Sonntag ab 18 Uhr (griechische Zeit) steht das Europacup-Rückspiel bei Olympiakos Piräus an. Als die Melsunger Handballer am Samstag exakt um 17.46 Uhr (Ortszeit) mit dem Mannschaftsbus vor der Melina-Merkouri-Halle im Athener Vorort Agios Ioannis Rentis eintrafen, wurden sie schon erwartet.

Grigorios Sanikis, der frühere MT-Profi, empfing die alten Kollegen. Der Rückraumspieler von Olympiakos Piräus wird zum Rückspiel des EHF-Cups am Sonntag ab 18 Uhr wegen Achillessehnenproblemen voraussichtlich nicht auslaufen können, das Wiedersehen war ihm dennoch wichtig. Er tauschte sich mit seinem früheren Weggefährten Michael Allendorf aus und stand für ein Erinnerungsfoto mit dem einstigen MT-Vorsitzenden Claus Schiffner bereit.

Die Nordhessen, die am Samstagmorgen vom Airport Kassel mit 150 Fans nach Griechenland flogen, hatten alle Mann an Bord. Ob der angeschlagene Rechtsaußen Tobias Reichmann dabei sein kann, ist weiter fraglich. Zumindest reiste er mit nach Athen.

Die MT kann sich am Sonntag auf einen heißen Tanz einstellen. Die Halle ist bereits mit 1500 Zuschauern ausverkauft. Da auch einige Olympiakos-Fußballfans kommen werden, ist eine hitzige Atmosphäre unterm Dach garantiert. Die Partie ist bei ehftv.com in einem Livestream zu sehen.