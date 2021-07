Sieben auf einen Streich: MT Melsungen bei Olympischen Sommerspielen stark vertreten

Sechs Deutsche und ein Portugiese

+ © Sascha Klahn Mitglieder des Handball-Nationalteams: die MT-Profis (von links) Tobias Reichmann, Finn Lemke, Julius Kühn, Timo Kastening, Kai Häfner und Silvio Heinevetter. © Sascha Klahn

Ein Verein – und sieben Olympia-Fahrer? Es klingt wie in einem schönen Traum. Aber es ist die Realität. Handball-Bundesligist MT Melsungen ist bei den Sommerspielen stark vertreten.

Kassel - Ein Verein – und sieben Olympia-Fahrer? Es klingt wie in einem schönen Traum. Aber es ist die Realität. Handball-Bundesligist MT Melsungen ist bei den Sommerspielen stark vertreten. So treten die Rückraumspieler Julius Kühn (28 Jahre) und Kai Häfner (32), Abwehrchef Finn Lemke (29), die beiden Rechtsaußen Timo Kastening (26) und Tobias Reichmann (33) sowie Torwart Silvio Heinevetter (36) für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) an.

Hinzu kommt der Halblinke Andre Gomes. Der 22 Jahre alte Neuzugang der Melsunger gibt sein Olympia-Debüt für die Mannschaf aus Portugal.

+ MT-Neuzugang: der Portugiese Andre Gomes. © Alibek Käsler

Für Kühn, Häfner, Lemke, Reichmann und Heinevetter ist es nach dem Gewinn der Bronzemedaille 2016 in Rio die zweite Olympia-Teilnahme in ihrer Karriere. Allerdings werden Reichmann und Heinevetter zunächst als Nummer 16 und 17 aufgeführt und in einem Hotel außerhalb des Olympischen Dorfes wohnen. Die teilnehmenden Nationen dürfen lediglich 14 Spieler pro Partie nominieren. Sollte sich ein Akteur verletzen, darf Bundestrainer Alfred Gislason aber noch den einen oder anderen Wechsel vorgenommen werden.

Zum Auftakt spielt das DHB-Team am Samstag ab 9.15 Uhr (deutsche Zeit) gegen Spanien. (Björn Mahr)