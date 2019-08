MT-Handballer scheitern diesmal im Siebenmeterwerfen

Melsunger verlieren Finale gegen Bergischen HC

+ © Alibek Käsler Mit Zug zum Tor: Melsungens Kai Häfner (links, hier im Finale gegen Linus Arnesson). © Alibek Käsler

Eine Woche nach dem Finalsieg beim Sparkassencup gegen den SC Magdeburg musste Handball-Bundesligist MT Melsungen auch beim dextra-FM-Cup in der ÖVB-Arena in Bremen in ein Siebenmeterwerfen.