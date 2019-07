Marktplatzturnier: Reichmanns Freiwurf ins MT-Glück

Melsunger 33:32-Erfolg gegen Schweizer Topklub Schaffhausen

Traf am häufigsten: Tobias Reichmann.

Neckartenzlingen – Handball-Bundesligist MT Melsungen ist mit einem knappen Sieg in das Esslinger Marktplatzturnier gestartet. Im Auftaktspiel in der Halle in Neckartenzlingen gewann das Team von Trainer Heiko Grimm gegen das Schweizer Top-Team Kadetten Schaffhausen 33:32 (15:15).