MT Melsungen beim THW Kiel: Adam Morawskis Vorfreude, Erik Balenciagas Premiere

Von: Björn Mahr

Auf dem Posten: MT-Torwart Adam Morawski (rechts, hier gegen Hamburgs Leif Tissier). © d Dieter Schachtschneider

Adam Morawski, Torwart des Handball-Bundesligisten MT Melsungen, hat gute Erinnerungen an die Arena des THW Kiel. Vor einer Premiere steht Erik Balenciaga.

Kassel – Der eine kennt bereits das Gefühl, in Deutschlands Handball-Tempel Nummer eins aufzulaufen. Der andere wird am morgigen Sonntag (15 Uhr/Dyn) erstmals das Vergnügen haben, in der Arena des THW Kiel aufzulaufen. Gemeint sind Adam Morawski und Erik Balenciaga, der Torwart und der Spielmacher des Handball-Bundesligisten MT Melsungen.

Der polnische Schlussmann hat gute Erinnerungen an Kiel. Im vergangenen Dezember hatte er dort mit 20 Paraden geglänzt und damit fast allein dafür gesorgt, dass die MT bei der 22:24-Niederlage bis zum Schluss an einem Unentschieden schnuppern durfte. „Ich hoffe, ich kann diesmal wieder mit einigen Paraden helfen“, erklärt der 28-Jährige, sagt aber auch: „Meine persönliche Leistung ist nicht so wichtig. Lieber ist mir, dass wir gewinnen.“ Wie schwer es wird, darüber ist sich Morawski im Klaren: „Kiel hat eine Weltklasse-Mannschaft.“

Melsungens MIttelmann: Erik Balenciaga. © Schachtschneider, Dieter

Im Rückraum ist der THW exzellent bestückt – mit Spielern wie Domagoj Duvnjak, Harald Reinkind, Eric Johansson und Nikola Bilyk. Hinzu kommen die Neuzugänge: der Fähringer Elias Ellefsen a Skipagötu und der Spanier Eduardo Gurbindo. Auf Gurbindo freut sich ein Melsunger ganz besonders: Balenciaga, ein Landsmann des Rückraum-Rechten. „Ich habe schon gegen ihn gespielt, und ich mag, wie er spielt“, stellt der 1,68-m-Mittelmann fest, „er ist ein guter Typ.“

Für Balenciaga wird der Auftritt in der Wunderino-Arena eine Premiere. Noch nie lief er in der Halle auf, die fast regelmäßig mit 10 000 Zuschauern ausverkauft ist und einen besonderen Charme besitzt „Wir fahren ohne Druck dorthin“, sagt Balenciaga, „das Gastspiel ist schon etwas Besonderes in meiner Karriere.“ Wenn er wissen möchte, wie man sich in Kiel Respekt verschafft, kann er bei Teamkollege Morawski nachfragen. (Björn Mahr)