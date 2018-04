MT Melsungen - das Dortmund der Handball-Bundesliga?

Kassel. Das Thema Europapokal-Teilnahme hat sich für die Handballer der MT Melsungen mit der 23:26-Niederlage an Ostern in Hannover wohl erledigt.

Sieben Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand der Nordhessen bereits sieben Punkte auf den Tabellenfünften SC Magdeburg. Dabei haben nur die ersten vier Mannschaften nach jetzigem Stand einen Platz im internationalen Geschäft sicher. Ein Situationsbericht:

Die Kritik

Nach dem Spiel fanden einige Fans deutliche Worte für die Lage bei der MT. Ein Internet-User schrieb bei HNA.de über das MT-Team: „Das Dortmund der Handball-Bundesliga, Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander.“

Die Probleme

In den vergangenen Auswärtsspielen in Kiel, Göppingen und Hannover war die MT über weite Strecken ein Gegner auf Augenhöhe. „Bis zur Crunchtime, wenn es ans Eingemachte geht, sind wir dabei, aber dann passieren uns Fehler“, erklärte Kreisläufer Felix Danner, „das ist reine Kopfsache.“ Der 32-Jährige bedauert: „Wir fangen in der entscheidenden Phase an, uns Gedanken zu machen, und beginnen zu zittern. Das wäre nicht so, wenn wir zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen hätten.“ Vor einem Jahr hatten die Melsunger in der zweiten Saisonhälfte zur alten Sicherheit zurückgefunden und 19:1 Punkte in Folge geholt.

„Die Mannschaft kämpft ja, leider sind einige vermeintliche Leistungsträger zurzeit nicht in Top-Form“, erklärt Trainer Michael Roth. Kapitän Michael Müller kämpft nach langer Verletzungspause im Herbst um die nötige Stabilität. Da Dener Jaanimaa die MT im Januar in Richtung Lübbecke verließ und Gabor Langhans im Angriff noch immer keine Alternative ist, fehlt Melsungen bisweilen Druck aus dem rechten Rückrum. Zumal die Nordhessen auf zentralen Positionen im vergangenen Sommer neues Personal bekommen haben mit Julius Kühn und Lasse Mikkelsen. „Es braucht Zeit, bis sich eine veränderte Mannschaft einspielt“, betont Danner auch jetzt noch.

Die Reaktion

Michael Roth, der genauso wie seine Spieler viel Kritik der Fans nach der Niederlage in Hannover einstecken musste, will im Training die Intensität jetzt erhöhen. „Da muss nun ein bisschen mehr Druck rein“, betont der erfahrene Handball-Lehrer. Nach ein paar freien Tagen beginnen die Melsunger am morgigen Freitag mit der Vorbereitung auf das nächste Heimspiel am Sonntag, 15. April, gegen den TV Hüttenberg.

Die Aussichten

Felix Danner hat durchaus die Hoffnung, dass die Schlussphase der MT auch noch einige beachtliche Erfolge bringen wird. „Es wäre einfach mal wichtig, wenn wir komplett trainieren und uns stabilisieren könnten“, sagt der Kreisspieler. Abwehrstratege Finn Lemke fällt beispielsweise seit Wochen aus – erst machte ihm ein Oberschenkel, dann der Adduktorenbereich zu schaffen.

Die Stimmung im Team

„Natürlich hadern wir selbst jeder für sich und wir als Mannschaft mit den verpassten Gelegenheiten, mit den Punkten, die wir so knapp haben liegen lassen. Wir als Sportler ärgern uns mit Sicherheit am meisten“, sagt Michael Allendorf. Jeder Blick auf die Tabelle tue weh, wenn deutlich wird, wo die Truppe ohne die Pleiten in Stuttgart, gegen Göppingen und zuletzt in Hannover stehen könnte.

Doch im Gegensatz zur Hinrunde der Saison 2016/16, „als gar nichts mehr ging und jeder total unzufrieden war“, sei die Stimmung im Team diesmal deutlich besser. „Wir haben uns schon mehrfach zusammengesetzt und besprechen alles. Da wird sich nicht demotiviert untereinander, sondern jeder Einzelne ist bemüht, den anderen zu stärken und aufzubauen“, betont der 31-Jährige. „Uns geht die Situation nahe, das ist niemandem scheißegal. Und wir haben diese Saison auch noch längst nicht abgehakt.“