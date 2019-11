Vor Bundesliga-Duell:  Handballer Jens Schöngarth vergleicht MT Melsungen und Frisch Auf Göppingen

Langjähriger Spielmacher in Göppingen: Tim Kneule deutet hier mit den Fingern den nächsten Spielzug an.

Die MT Melsungen empfängt in der Handball-Bundesliga am Donnerstag ab 19 Uhr Frisch Auf Göppingen. Der frühere Melsunger und Ex-Göppinger Jens Schöngarth vergleicht die Vereine.

Schlagerspiel in der Handball-Bundesliga: Die MT Melsungen bekommt es am Donnerstag ab 19 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle mit Altmeister Frisch Auf Göppingen zu tun. 28-mal standen sich beide Klubs bislang im Oberhaus gegenüber – jedes Team gewann 14 Spiele.

Es gibt einige Handball-Größen, die für Göppingen und Melsungen tätig waren – angefangen beim früheren Trainer Christian Fitzek. Neben MT-Angreifer Kai Häfner trugen Manager Axel Geerken, Michael Schweikardt, Momir Rnic, Ludek Drobek, Dalibor Anusic und Jens Schöngarth schon das Trikot der langjährigen Erstliga-Rivalen. Schöngarth, mittlerweile beim HSV Hamburg unter Vertrag, unterzieht die beiden morgigen Kontrahenten einem etwas anderen Vergleich. Schöngarth über...