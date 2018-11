MT Melsungen in Hannover: Jetzt müssen es andere richten

Mit einigen Sorgen gastieren die Handballer der MT Melsungen am Sonntag ab 13.30 Uhr bei der TSV Hannover-Burgdorf.

Vor zwei Wochen sah die Welt der MT Melsungen mal wieder etwas vielversprechender aus. Da gab’s den souveränen Sieg gegen den Bergischen HC, da zeigte sich der heimische Handball-Bundesligist gut erholt von den Tiefschlägen in Kiel und Minden. 14 Tage später vor dem Gastauftritt bei der TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) plagen die MT erneut Sorgen – na klar, der Ausfall von Julius Kühn.

Im EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo zog sich der Torjäger einen Kreuzbandriss zu. „Mir tut es für Julius unendlich leid“, sagt MT-Kapitän Finn Lemke. Alles, worauf Kühn hingearbeitet habe, die Heim-WM, die Ziele mit der MT, sei in dem einen Augenblick kaputt gegangen. „Die Situation ist sehr schwierig für ihn“, sagt Lemke. Damit lässt sich nun eine Frage leicht beantworten. Die bekam MT-Trainer Heiko Grimm vor zwei Wochen häufiger gestellt – sie lautete: Kommt die Länderspielpause zur rechten Zeit? Aus Sicht der MT kann es da nur heißen: Nein!

Rippen verrenkt

Denn auch Lemke brachte Blessuren aus dem Kosovo mit. Weil er sich zwei Rippen verrenkt hatte, stieg der Abwehrchef erst am Freitag ins Mannschaftstraining ein. Ausgerechnet Lemke. Der 2,10 Meter große Hüne zählt zu jenen Spielern, die es nach Kühns Ausfall richten müssen. Bislang trat der 26-Jährige fast ausschließlich in der Abwehr in Erscheinung. Ab sofort sind seine Offensiv-Qualitäten gefragter denn je.

Mit Trainer Grimm war ohnehin abgesprochen, dass er nach den Partien mit der Nationalmannschaft häufiger im linken Rückraum der MT zum Einsatz kommt, um Alleinunterhalter Kühn zu entlasten. Nun ja, jetzt muss der Torjäger eben ersetzt werden. So oder so, Lemke fühlt sich gewappnet. „Jetzt geht es für mich in der Offensive richtig los. Und ich freue mich drauf“, sagt er. Endlich besitzt er die nötige Fitness.

Die Folgen zweier Muskelverletzungen aus der vergangenen Spielzeit zogen sich bis in diese Saison hinein. „Die Defizite abzuarbeiten, war langwierig und extrem nervig.“ Doppelt bitter, dass er nun mit seinen Rippen zu kämpfen hat. Trotzdem geht er von einem Einsatz gegen die Recken aus Hannover aus. Die Partie bezeichnet Lemke als den Start eines neuen Abschnitts. Erstens, weil Länderspiele immer eine kleine Zäsur mit sich brächten. Und zweitens, weil Kühn nicht mehr zur Verfügung stehe.

Außerdem sagt Lemke: „Dass Julius nicht mehr dabei sein kann, ist bitter, aber nimmt auch ein bisschen Druck von uns.“ Nun rücke das Tempospiel wieder mehr in den Blickpunkt. Schnelle und einfache Tore. Und fernab von Lemke: Die MT Melsungen verfügt in Lasse Mikkelsen, Domagoj Pavlovic und Timm Schneider über drei Spielmacher, die auf halblinks bestens zurechtkommen. Die Jungs hätten das zuletzt gut gemacht und seien die erste Option, sagt Lemke: „Sie sind eingespielt, und ich bin nicht enttäuscht, wenn sie die Rolle super ausfüllen.“

Wie gesagt, andere müssen es jetzt richten. Überdies hofft MT-Trainer Grimm, dass die Mannschaft enger zusammenrückt. Er weiß: Solche Rückschläge können mitunter ein stärkeres Wir-Gefühl auslösen und sich positiv auswirken. „Wir müssen zu einer Einheit finden und mit Spaß und Freude und weniger Druck auftreten“, sagt Grimm. Allerdings könnte der Spaß einen weiteren Dämpfer bekommen. Wegen einer Sehnenreizung am Fuß steht hinter Schneiders Einsatz ein Fragezeichen. Lemke sagt: „In unserer Situation darf sich niemand mehr verletzen.“

