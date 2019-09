MT Melsungen und der erste Heimsieg: Applaus für erste Viertelstunde

Puh. Geht doch. Wer nach dem hart erarbeiteten 26:23 gegen den TBV Lemgo in die Gesichter der Melsunger Handballer blickte, der sah vor allem eines: Erleichterung.

Oder wie es MT-Torwart Johan Sjöstrand ausdrückte: „Am Ende war es nicht schön. Aber diese zwei Punkte sind unglaublich wichtig.“

Der Schwede hatte am Mittwochabend großen Anteil daran, dass der heimische Bundesligist im dritten Anlauf den ersten Erfolg in dieser Saison feierte.

Auf jeden Fall sollte dieser Sieg „intern für Ruhe sorgen und Sicherheit geben“, sagte Heiko Grimm. Für die Leistung in der ersten Viertelstunde dürfte der MT-Trainer seinen Spielern sogar einen Sonderapplaus gegeben haben. Denn in dieser Phase demonstrierten die Nordhessen, wozu sie in der Lage sind. „Wir hatten etwas gutzumachen“, sagte Rechtsaußen Tobias Reichmann, der sein Team nach zehn Minuten 8:3 in Führung brachte.

Vor 3326 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle starteten die Gastgeber wie losgelöst. Da stimmte die Aggressivität in der Abwehr, da stimmte das Tempo in der Vorwärtsbewegung, und da stimmte die Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor. „So stellen wir uns das vor. Das war nah am Optimum“, lobte Grimm. Wie dominant die MT auftrat, verdeutlicht diese Tatsache: Bis zu seiner Auswechslung in der 26. Minute entschärfte Nebojsa Simic nicht einen Ball. Auf Paraden des Torhüters waren die Melsunger bis dahin fast gar nicht angewiesen.

Zum Glück für die Nordhessen lief es danach bei Sjöstrand wesentlich besser. „Natürlich tut mir die Leistung auch persönlich gut. Ein schönes Gefühl“, sagte der Schlussmann. Mit zunehmender Spieldauer war der Schwede nämlich gefordert. Vor allem deshalb, weil seine Vorderleute nun häufiger Fehler produzierten und reihenweise beste Chancen ausließen. „Wir hätten in der ersten Hälfte 20 Tore werfen müssen“, sagte Spielmacher Lasse Mikkelsen.

+ Auf und davon: Tobias Reichmann. © Andreas Fischer

So aber verkürzten die Gäste bis zur Pausensirene den Rückstand auf drei Tore, und die MT startete nach dem Wechsel wie gehemmt. Da stimmte dann plötzlich nichts mehr. Woher dieser Bruch kam, war für Reichmann „unerklärlich“. Lemgo glich aus. Lemgo ging sogar in Führung. Und die Melsunger erinnerten an den Auftritt gegen Flensburg. In der Offensive ging es „nur noch aus dem Stand“, sagte Sjöstrand. Es hätten der Fluss und der Schwung gefehlt, kritisierte Mikkelsen.

Vor allem aber verfielen die MT-Profis in eine unnötige Hektik vor dem Kasten des gut aufgelegten Lemgoer Schlussmanns Peter Johannesson. Selbst als die Gastgeber nach einem kurzen Zwischenhoch beim Stand von 23:19 wieder vier Tore vorn lagen (50.), schlossen sie zu überhastet ab. „Da müssen wir ein bisschen cooler sein“, forderte Manager Axel Geerken. Aber, und das ist ebenfalls eine positive Erkenntnis: Die MT hielt dem Druck in den prekären Phasen der zweiten Hälfte stand – auch dank Sjöstrands Paraden.

Insofern gehen die Melsunger „gestärkt aus diesem Spiel“, sagte Kapitän Finn Lemke mit Blick auf die nächste schwere Aufgabe am Sonntag in Balingen. Reichmann sprach von einer Last, die dank des ersten Sieges abgefallen sei. Angesichts der zweiten Hälfte sagte der Co-Kapitän aber auch, „dass wir den Sieg nicht überbewerten sollten“. Auch wenn es für die erste Viertelstunde besonderen Applaus gab.

Von Robin Lipke und Gerald Schaumburg

