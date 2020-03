MT Melsungen: Auch Europacup-Spiele abgesagt - Training wird ausgesetzt

Jetzt steht es fest: Auch die Europacup-Spiele des Handball-Bundesligisten MT Melsungen sind wegen des Coronavirus abgesagt. Bis Ende März wird es auch kein Training geben.

MT Melsungen: Kein gemeinschaftliches Training bis zum 30. März

Europacup-Spiele sind wegen Coronavirus abgesagt

abgesagt MT-Spieler dürfen nur mit Genehmigung ins Ausland reisen

Melsungen - Montag ist Trainingstag – eigentlich. Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen werden sich mit ihrem Trainer Gudmundur Gudmundsson am Montagvormittag aber wohl nicht zu einer normalen Übungseinheit, sondern nur zu einer Teamsitzung treffen. Denn der Klub wird im Zuge der Corona-Pandemie zunächst bis zum 30. März kein gemeinschaftliches Training mehr ansetzen.

Nachdem die Handball-Bundesliga (HBL) am Donnerstag bereits die kommenden Spieltage abgesagt hat, zog am Freitag auch die Europäische Handball-Föderation (EHF) nach. So werden die verbleibenden Partien in der Gruppenphase des EHF-Pokals im März nicht mehr ausgetragen.

Die Melsunger sollten eigentlich am 22. März im polnischen Oppeln gastieren und am 28. März in eigener Halle gegen Benfica Lissabon auflaufen. Bis zum 12. April werden auf europäischer Ebene keine Begegnungen stattfinden.

Coronavirus: Spieler der MT Melsungen sollen sich in Eigenregie fit halten

Falls ein Melsunger Spieler demnächst ins Ausland reisen möchte, darf er dies nur noch in Absprache mit Manager Axel Geerken tun. Die MT-Profis sind angehalten, sich ab Dienstag in Eigenregie fit zu halten. „Es hätte keinen Sinn gemacht, fünf Wochen lang nur zu trainieren“, erklärt Linksaußen Michael Allendorf.

„Es wird aber sicher möglich sein, dass wir eine kleine Laufgruppe bilden und zu zweit oder zu dritt losziehen.“ Athletikcoach Florian Sölter überwacht sowieso fortwährend mit digitalen Hilfsmitteln die Trainingsleistungen der Melsunger Handballer.

Die drei deutschen Nationalspieler der MT – Julius Kühn, Kai Häfner und Tobias Reichmann – müssen Mitte April auch nicht zur Olympia-Qualifikation nach Berlin, weil das Viererturnier in den Juni verlegt wird. In diesem Zeitraum sollte Gudmundsson einen Lehrgang mit der isländischen Nationalmannschaft abhalten. Ob dieses Trainingsprogramm bestehen bleibt, steht noch nicht fest.

Coronavirus: Geschäftsstelle der MT Melsungen zwei Wochen geschlossen

Die MT wird in den nächsten beiden Wochen ihre Geschäftsstelle in Melsungen geschlossen lassen. Allerdings werden die Mitarbeiter sowohl telefonisch als auch per E-Mail erreichbar sein.

Eintrittskarten für weitere Spiele in dieser Saison werden vorerst nicht mehr verkauft. „Wir werden sehr kulant sein, wenn Zuschauer eine Erstattung wünschen. Wir hoffen aber auch ein bisschen auf die Solidarität unserer Fans“, sagt Geerken.

Ende Januar wurde der dienstälteste Melsunger Handball-Profi Felix Danner am rechten Knie operiert. Mittlerweile befindet sich der Kreisläufer auf dem Weg der Besserung.

Von Björn Mahr