MT Melsungen gegen Frisch Auf Göppingen und Elvar Örn Jonssons astreine Ausbeute

Von: Maximilian Bülau, Björn Mahr

Die Faust geballt: Melsungens Elvar Örn Jonsson (vorn). Im Hintergrund freuen sich mit ihm (von links) Domagoj Pavlovic, Ivan Martinovic, Dimitri Ignatow, Timo Kastening und Adam Morawski. © Dieter Schachtschneider

Der isländische Profi des Handball-Bundesligisten MT Melsungen glänzt als Rückraum-Linker gegen Frisch Auf Göppingen.

Kassel - Seit 18 Jahren ist die MT Melsungen Mitglied der Handball-Bundesliga. Zwar gelang es dem Team immer mal wieder, mit einem Sieg in eine Saison zu starten – so deutlich wie am Sonntag beim 29:19 gegen Frisch Auf Göppingen war es aber noch nie.

Zwischenzeitlich waren die Schwaben auf 17:20 herangekommen, anders als beim letzten Test gegen die Füchse Berlin (24:24) schafften es die Nordhessen diesmal, die Begegnung klar zu ihren Gunsten zu entscheiden. „Wir haben aus dem Berlin-Spiel gelernt“, stellte Elvar Örn Jonsson erleichtert fest. Der Isländer setzte selbst in der schwierigen Phase einige Wirkungstreffer.

Nach dem 21:17 von Adrian Sipos, der nach einem blitzgescheiten Anspiel von Erik Balenciaga erfolgreich war, erhöhte Jonsson mit zwei sehenswerten Abschlüssen auf 23:17. Zuerst traf er per wuchtigem Schlagwurf, dann schraubte sich der nur 1,85 Meter große Angreifer bei der Neun-Meter-Markierung hoch und überwand Göppingens Schlussmann Marin Sego (51.). Danach ballte er die rechte Faust. Kein Wunder: Es war sein achter Treffer bei acht Versuchen – besser geht es nicht.

Seitdem Trainer Roberto Garcia Parrondo den 25-Jährigen von der Mitte- auf die linke Rückraum-Position gezogen hat, zeigt sich Jonssons Wurfqualität noch mehr. Seine ehemalige Rolle als Spielmacher teilen sich Balenciaga und Domagoj Pavlovic. „Ich muss nicht mehr so viel nachdenken und Entscheidungen treffen, das machen nun Erik und Domba. Dadurch habe ich mehr Freiheit“, freut sich Jonsson. Schon in der Vorbereitung zeichnete er sich als Schütze aus. Und genau das war auch der Hintergrund dieses Positionswechsels für den Trainer: „Er hat sehr viel in der Abwehr und im Angriff gespielt, wir brauchen ihn auf beiden Seiten. Aber so bleibt er frischer im Kopf“, sagt er.

Erstmals in einem Pflichtspiel für die MT kam der Rechtshänder auf acht Tore. Da auch Julius Kühn zwei Treffer gelangen, kann sich die Ausbeute von der Königsposition absolut sehen lassen. In der Vergangenheit passierte bei der MT ausgerechnet von Halblinks zu wenig.

Die Trumpfkarte der Melsunger war einmal mehr die Hintermannschaft. „Wir haben sehr gut verteidigt“, stellte Jonsson fest, der durch das Überangebot an zentralen Deckungskräften nun mehr Verschnaufpausen bekommen kann. In seiner Analyse kam der Isländer nicht ohne dickes Kompliment für Nebojsa Simic aus: „Simo ist einfach toll.“

Der Montenegriner lobte derweil das Rückzugsverhalten seiner Vorderleute. „Wir haben nicht viele Gegentore aus der zweiten Welle kassiert.“ Trainer Parrondo war mit beidem sehr zufrieden, also Abwehr- und Torhüterleistung. „Simo hatte ein paar überragende Paraden. Ich habe einige Dinge im Kopf, die wir im Angriff besser machen können. Was die Abwehr angeht, sind es nur zwei, drei“, lobte der Spanier das Defensivverhalten seiner Spieler. Und der 43-Jährige fügte an: „Wir haben nicht so viele Fehler wie in der vergangenen Saison gemacht, haben klarer gespielt. Ich spüre momentan eine ganz andere Atmosphäre im Team.“

Den ersten Schritt in der jungen Saison haben die Melsunger gemacht. „Wir haben konzentriert gearbeitet, auch mit den Fans zusammen“, sagte der ebenfalls achtmal erfolgreiche Rechtsaußen und Kapitän Timo Kastening. Schon am kommenden Samstag wartet ab 19 Uhr das nächste Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig. Zwar sorgten 2800 Zuschauer gegen Göppingen für eine „tolle Atmosphäre“ (Balenciaga), dann erhofft sich die MT aber, dass es erstmals in dieser Spielzeit mehr als 3000 Fans sein werden. Es geht darum, den gelungenen Saisonstart zu veredeln. Parrondo hofft jedenfalls, „dass wir das Level halten können“. (Björn Mahr und Maximilian Bülau)