30:27 gegen Göppingen – MT Melsungen behält die Nerven

Der THW Kiel kann kommen. Handball-Bundesligist MT Melsungen hat vier Tage vor dem Schlagerspiel (Donnerstag, 19 Uhr, Kassel) gegen den Rekordmeister das Verfolgerduell beim heimstarken Team von Frisch Auf Göppingen mit 30:27 (18:11) gewonnen. Unser Schnellcheck:

Was bedeutet dieser Sieg für die MT?

Sehr viel. Zum einen gelang es den Nordhessen, den Vorsprung auf Göppingen auszubauen. Zum anderen schloss die MT nach Punkten zum Fünftplatzierten Berlin auf.

Gab es personelle Überraschungen?

Ja, bei Göppingen fehlte der Ex-Melsunger Jens Schöngarth im Aufgebot. Der 30-Jährige musste wegen einer im Training erlittenen Fußverletzung passen. Auf der Gegenseite war erstmals Michael Allendorf nach langer Pause wieder dabei.

Blieb es denn in der Halle still?

MT-Kreisläufer Felix Danner hatte im Vorfeld des Topspiels dies als ein Ziel ausgegeben – und die Nordhessen schafften es mit einer couragierten Vorstellung, dass die EWS-Arena nicht zum gefürchteten Hexenkessel wurde. Das 0:1 durch Ivan Sliskovic (5.) war der einzige Rückstand der Gäste im gesamten Spiel.

Wodurch zeichnete sich das MT-Spiel aus?

Durch mannschaftliche Geschlossenheit. Kein Akteur versteckte sich – alle wollten ihren Anteil an einem gelungenen Nachmittag haben. So spielten die Melsunger ihre Klasse in der Abwehr und im Gegenstoß aus. Drei Konter, drei Tore durch Yves Kunkel (2) und Tobias Reichmann – 5:1 stand es nach zehn Minuten. Zudem war Nebojsa Simic ein hervorragender Rückhalt für sein Team. Kein Wunder also, dass die Nordhessen durch Tore von Reichmann (2), Kunkel, Roman Sidorowicz und Michael Müller von 12:9 auf 17:9 davon.

Kam noch einmal Spannung auf?

Ja – und dies schneller als gedacht. Nachdem Göppingens Coach Hartmut Mayerhoffer auf eine offensive Deckung umgestellt hatte, bekam die MT zunehmend Probleme und agierte in einigen Phasen viel zu hektisch. So schmolz der Vorsprung fast minütlich. Bei den Hausherren drehte das große deutsche Talent Sebastian Heymann groß auf. In der 48. Minute war der Ausgang wieder völlig offen – Josip Peric gelang das 24:24.

Wer behielt in der Schlussphase die Nerven?

Ganz klar: die Melsunger Mannschaft. Die Schützlinge von Trainer Heiko Grimm fielen trotz der zwischenzeitlichen Schwächephase nicht auseinander. Lasse Mikkelsen war ein umsichtiger Spielgestalter, und der eingewechselte Johan Sjöstrand wehrte einige schwierige Würfe ab. Nach dem 30:26 von Sidorowicz war das Verfolgerduell zu Gunsten der Gäste entschieden.

Gab es einen Mann des Tages?

Eigentlich war es ja ein Sieg des Melsunger Kollektivs. Doch ein Spieler verdiente ein Sonderlob: Rechtsaußen Tobias Reichmann war mit zehn Treffern bester Werfer der MT. Spektakulär vor allem, wie er in der 57. Minute aus spitzem Winkel das Leder dem Torwart Primoz Prost über den Kopf zum 29:26 ins lange Eck legte.

Wie war die Übertragung bei Sky?

Der Bezahlsender beschäftigte sich intensiv mit den diversen Gerüchten, die rund um das MT-Team kursieren. Was wird aus den Müller-Zwillingen? Kommt Kai Häfner aus Hannover? Die erhofften Antworten auf diese Fragen bekamen die Sky-Reporter nicht. So konzentrierte sich Kommentator Dennis Baier ganz auf das hart geführte Spiel – er analysierte treffend: „Der Kampf um die Europacup-Ränge hat schon eine besondere Note.“